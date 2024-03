Los duras críticas del ex director del Senapred contra las alcaldesas de Viña y Quilpué

18 de Marzo de 2024

"Han tenido una capacidad de desligarse de la responsabilidad que tienen y pasar de ser responsables a hacerse las víctimas", aseguró Álvaro Hormazábal.

Compartir

El ex director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, defendió su gestión durante los incendios forestales en la Región de Valparaíso, a la vez que reiteró sus críticas a las alcaldesas de Viña del Mar y Quilpué, Macarena Ripamonti (RD) y Valeria Melipillán (CS), respectivamente.

De acuerdo a lo manifestado por el ex funcionario, ambas jefas comunales se quedaron “totalmente paralizadas” a raíz de la emergencia, y “los primeros días”, dichos municipios “estaban totalmente colapsados, no sabían qué realizar”.

Álvaro Hormazábal habló del tema durante la entrevista que le concedió a Radio Cooperativa, oportunidad en que explicó que el sistema de Senapred “está compuesto por una serie de engranajes y uno de esos son los municipios“.

Roles y funciones de cada engranaje

“Todos tienen roles y funciones que cumplir y te das cuenta que queda a la vista que aquí hay una falencia principal, que es que los municipios no han cumplido. Que han tenido una capacidad de desligarse de la responsabilidad que tienen y pasar de ser responsables a hacerse las víctimas y hacer que el Estado y el Gobierno asuman roles y actividades que a ellos les corresponden”, planteó en la oportunidad.

Ahondó sobre el tema y aseveró que “para nosotros ha sido bien complejo, porque, siendo que ellos tienen más de 2.000 funcionarios, nosotros, como Senapred, con 16 funcionarios (jefes en regiones), hemos tenido que estar asumiendo roles y tareas que del nivel municipal se deberían hacer“, aseveró.

Para el ex director de Senapred, en Villa Alemana vivió una experiencia totalmente contraria, por lo que valoró el trabajo de la alcaldesa Javiera Toledo (Ind).

“Desde el momento en que ocurrió la emergencia, cuando fui al terreno, conversé con la gente y me dijeron aquí llegaron los camiones municipales, nos evacuaron, nos ayudaron a salir“, reveló Hormazábal.

“Después tuvimos que armar las casas de emergencia y la alcaldesa nos puso a disposición. Aquí están los terrenos para que ustedes construyan, y construimos 18 casas en dos días. Trabajamos a la par con ellos“, destacó.

Críticas a las muncipalidades de Viña y Quilpué

Por el contrario, según el ex director de Senapred, en Viña del Mar y Quilpué “tuvimos que mandar a más de 40 funcionarios de nuestro servicio a terreno, desde los abogados a los que hacen la orden de compra”.

“Tuvimos que dejar de hacer compras para poder ir a buscar terrenos donde construir, porque no teníamos un terreno, nadie nos asignaba, nadie nos decía aquí construyan“, recalcó.

Alvaro Homazábal manifestó que “tuvimos que hacer el levantamiento del lugar puntual y priorizar nosotros, siendo que a nosotros el municipio nos tiene que decir: Necesito la casa acá. Tuvimos que hacer ese trabajo, terminar de hacer las instalaciones de los servicios, algo que nosotros nunca habíamos hecho“, cuestionó.

Cuando le preguntaron si percibió que ambos municipios se vieron sobrepasados por los incendios, no dudó en responder que “totalmente”.

“Los primeros días estaban totalmente colapsados. No sabían qué realizar y ahora están en una etapa donde dicen yo necesito que me atiendan, que me ayuden. Yo soy víctima y el Estado tiene que venir a ayudarme. Yo creo que eso es complejo, porque así el sistema no puede funcionar. Ellos son parte del sistema que tiene que ser parte de la respuesta“, planteó.

Exigencia y “más presión” a municipios

Hormazábal prefirió no referirse a las versiones que indican que su destitución respondió a una maniobra para salvar de las críticas a dos municipios afines al Gobierno.

“Lo que sí quiero decir es que tenemos un rol en la ley, que nos establece un rol de su supervisión. Y, si vemos que algo se está haciendo mal, tenemos que hacerlo presente; esa es nuestra obligación. Y dentro de ese rol nos dimos cuenta que los municipios no estaban haciendo lo que corresponde y no lo siguen haciendo hasta hoy“, aseguró.

“Ha faltado exigir y poner más presión a los municipios para que ejerzan su rol“, concluyó el ex director de Senapred.