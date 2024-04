Los argumentos de Ricardo Yáñez para acudir al TC en busca de suspender su formalización

5 de Abril de 2024

El general de Carabineros, Ricardo Yáñez, acudió este viernes al TC para solicitar la suspensión de las causas del estallido social en su contra.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, acudió al Tribunal Constitucional (TC) en busca de suspender su formalización en causas por delitos de lesa humanidad, en el marco del estallido social.

En este sentido, el jefe de Carabineros en el requerimiento asegura que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago “a través de un procedimiento irracional e injusto, está afectando mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal”.

Sumado a ello, expuso que por medio de su imagen, se busca dañar de forma “irremediable” a la institución.

¿Por qué el general Ricardo Yáñez acudió al Tribunal Constitucional?

Ricardo Yáñez partió argumentando que “la investigación se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso, alambicado, que contiene una pretendida responsabilidad de mando, que no es un elemento objetivo del tipo penal del delito de apremios ilegítimos”.

Bajo este contexto, dijo que la institución policial en el estallido social enfrentó un contexto de “mayor violencia civil que ha afectado a nuestro país en décadas“. Pese a esto, aseguró que lograron garantizar la seguridad y el orden público.

De esta forma, el alto mando de Carabineros explicó que recurre al TC “para garantizar que se me juzgue con apego a un justo y racional procedimiento, sin intervenciones políticas, puesto que el Ministerio Público pretende imputarme un delito que no he cometido de forma comisiva ni activa”.

Siguiendo en esa línea, Yáñez afirmó que cumplió con todos los requerimientos de su cargo, castigando, sumariando y denunciando a Fiscalía “todos los actos reñidos con la disciplina institucional en que incurrieron a mis subordinados y de los que tuve conocimiento”. En detalle, aseguró que hubieron más de 4.150 sumarios administrativos.

Para cerrar, el general de Carabineros, Ricardo Yáñez sostuvo: “No permití ni validé ningún hecho que pudiera estimarse como un exceso de uso de la fuerza de parte de mis subordinados”.