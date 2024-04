Las razones de la revista Science para retirar un estudio del científico chileno Claudio Hetz

20 de Abril de 2024

"Los autores ya no confían en que estas cifras respalden las conclusiones", informó la revista Sciencie.

Luego de tres años de discusión, esta semana la revista Sciencie, divulgó un aviso anunciando que se retractaba de haber publicado un artículo realizado por el científico chileno y académico de la Universidad de Chile, Claudio Hetz.

Según indicó la revista, “el 28 de abril de 2006, Science publicó el informe Los proapoptóticos BAX y BAK modulan la respuesta de la proteína desplegada mediante una interacción directa con IRE1a de C. Hetz et al”.

“Según un análisis interno que comenzó en febrero de 2021, los autores se dieron cuenta de discrepancias en los controles que se muestran en las Figs. 1A y 6A y las figs. S2, B y C; 3A; y S5, D a F.”, agregó la publicación.

“Los autores ya no confían en que estas cifras respalden las conclusiones. Como resultado, los autores se retractan del artículo. El autor Claudio Hetz no estuvo de acuerdo con la decisión de retractarse”, añadieron. Debido a lo anterior, el artículo de Claudio Hetz no está disponible para su revisión.

¿Cómo se originó el cuestionamiento?

El 13 de enero de 2021, el chileno Claudio Hetz, fue acusado de irregularidades en algunos estudios publicados donde participó como autor o co-autor.

En aquel entonces, la denuncia fue realizada por el sitio web For Better Science, una plataforma creada por el ex científico alemán, Leonid Schneider, quien se dedica en la actualidad, a denunciar posibles fraudes e inconsistencias en investigaciones.

Debido a lo anterior, Claudio Hetz, fue acusado de presentar imágenes alteradas en investigaciones desde 2002 a 2020.

“Hetz es un artista, un músico de blues, pero su talento artístico no termina ahí: también es profesor de neurociencia. Su objetivo es salvar la vida de quienes padecen Parkinson, Alzheimer, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurodegenerativas. Y no lo dude: Hetz lo consigue gracias a su creatividad. Y Photoshop”, señala un artículo de Schneider.

Posterior a ello, la Universidad de Chile, emitió una declaración pública, donde aseguró que “respondiendo a la necesidad institucional de abordar las mismas (denuncias), se ha resuelto constituir a la brevedad un grupo de trabajo experto en las materias que son objeto de cuestionamiento para recabar y evaluar los antecedentes sobre el particular de manera transparente e imparcial”.

Durante el 2021, en conversación con revista Qué pasa, el científico reconoció que cometió errores pero aclaró que nunca fueron intencionales y no existió fraude. “No tuvimos que retractarnos, pero sí enviar correcciones a las revistas en las que habíamos publicado y éstas fueron aceptados”, dijo.

Asimismo, agregó que hubo negligencia y falta de prolijidad, pero que ya tiene camino avanzado para que no vuelvan a ocurrir.