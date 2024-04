Katherine Salosny acusa “circo romano” en caso de abuso contra Cristián Campos

16 de Abril de 2024

Katherine Salosny se mostró contraria a los costos laborales que ha debido enfrentar Cristián Campos por la acusación de abuso sexual.

Katherine Salosny, una de las directoras de la Fundación para la Confianza, cuestionó la cobertura dada a la querella por abuso sexual en contra de Cristián Campos, la cual fue presentada por el organismo en representación de Raffaella di Girolamo.

En entrevista con Revista Ya, la animadora expresó que “es muy delicado cómo esto se convierte en un circo romano”.

Consultada sobre el rol jugado por la Fundación para la Confianza en este caso, tras la presentación de la querella contra Cristián Campos a fines de marzo, Salosny recalcó que “soy directora de la fundación, tengo mucha admiración por Hamilton, Cruz y Murillo; son mis héroes contemporáneos porque hay un antes y un después del caso Karadima”.

Katherine Salosny también postuló que “cuando hay figuras públicas, lamentablemente, los expedientes y todo el proceso jurídico se filtran (…) y aún más rápido si es una persona de connotación pública, porque es directamente proporcional”.

El ex rostro de TVN puso como ejemplo su situación, declarando que “lo viví en 2005 y para mí fue brutal. Y también lo vivieron las hermanas (Ángela y María José) Prieto. Y también lo está viviendo el señor Campos y lo vivió (Nicolás) López. Toda esta connotación es lamentable, triste y hace un pésimo daño. Yo lo viví”.

Junto con ello, Salosny se mostró contraria a los costos laborales que ha debido enfrentar Cristián Campos por la acusación, ya que fue reemplazado en una obra de teatro.

“A mí, siendo parte hoy de la Fundación para la Confianza, me encantaría poder impulsar algo (…) Estoy súper de acuerdo en que no debiera ser juzgada una persona hasta que la justicia no se pronuncie a favor o en contra”, argumentó.

En esta línea, agregó que “es muy delicado cómo esto se convierte en un circo romano y en un espectáculo, donde todo el mundo tiene derecho a tirar tomates y piedras”.