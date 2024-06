Ludopatía, adicciones y violación: ex jugador destapa escándalos tras paso por Cobreloa

11 de Junio de 2024

Sobre la dirigencia de Cobreloa, el ex volante cuestionó que "el club tuvo que tomar decisiones. Eso arrastró más decisiones: avalar ludopatía, adicciones".

Compartir

Christian Pavez dejó recientemente el fútbol tras su paso por Cobreloa, club que está en el ojo del huracán por un caso de violación grupal que involucra a ocho jugadores que pasaron por las inferiores del club naranja en 2021.

En conversación con el programa Socios del Desierto, el otrora volante recordó su paso por el elenco de Calama, dando cuenta de los escándalos que le tocó presenciar.

Pavez apuntó sobre la denuncia de violación que “creo que tendrían que hablar los que lo hicieron realmente. Hay cosas que lamentablemente están a la luz pública”.

Sobre su experiencia en Cobreloa, detalló que “fue el año anterior que llegué, pero cuando llegué justo entré a una sala, hablaban del tema y no sabían cómo callarlo y taparlo. No sé si lo hicieron, pero yo estuve ahí cuando lo callaron”.

Pero este no fue el único episodio que observó en el club, dando cuenta de una serie de indisciplinas que la dirigencia no quiso cuestionar en su momento, asegurando que “vi a compañeros hacer cosas y después se lavaron las manos, decían que no hacían nada”.

“Tuve que callar para que ganáramos y no dejar la cagada para tener un plantel quebrado. Mi decisión de retiro fue por haber sido muy profesional. Quise cuidar mi nombre de un ambiente así. Me llevó a mirar de otro modo a mis hijas”, argumentó.

En esta línea, agregó que “lamentablemente tuve que callarme situaciones en mi casa. No sé si pasó o no lo de la niña”.

“Si pasó o no, callar ese tipo de cosas…si hubiera sido mi hija, me habría dolido callar. Hay varios ex compañeros que pasaron, pero son temas fuertes”, disparó.

Sobre la dirigencia de Cobreloa, el ex volante cuestionó que “el club tuvo que tomar decisiones. Eso arrastró más decisiones: avalar ludopatía, adicciones. Porque habían adicciones que teníamos que aguantar todos siendo jugadores profesionales”.

“Cómo vamos a aguantar a alguien adicto a una droga siendo futbolistas profesionales. Eso nadie lo ha hablado”, sentenció.