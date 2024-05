Comandante del Ejército releva del cargo a mandos directos de fallecido conscripto en Putre

6 de Mayo de 2024

El general Javier Iturriaga precisó que "seguirán en el Ejército mientras la investigación siga en curso".

Compartir

El general Javier Iturriaga, comandante en jefe del Ejército, informó que relevó del cargo a los mandos directos de Franco Vargas, el conscripto fallecido el pasado 27 de abril en medio de una marcha de instrucción en Putre.

Iturriaga, quien llegó a Arica para referirse a la fatídica marcha que además dejó a más de 40 soldados con problemas respiratorios, expresó que “en beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido”.

El jefe del Ejército indicó que ser trata del comandante de compañía y comandante del batallón de instrucción en Pacollo “porque fueron indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha”.

En esa línea, Iturriaga precisó que “seguirán en el Ejército mientras la investigación siga en curso. Se asume la presunción de inocencia mientras no se comprueben sus responsabilidades efectivas por parte del fiscal militar, de la fiscalía o de un nuevo ministro en visita si así la corte marcial lo decide”.

Muerte de conscripto Franco Vargas

Respecto a la muerte del conscripto Franco Vargas, el comandante en jefe del Ejército puntualizó que ordenó una serie de investigaciones para determinar las circunstancias de su fallecimiento.

“También dos investigaciones médicas que tienen que dar cuenta de la situación de los dos soldados que están graves en el Hospital Militar y una investigación para determinar condiciones sanitarias y medioambientales del predio y del campamento de instrucción en Pacollo”, detalló Iturriaga.

A esto se suman “una que precise las responsabilidades de mando o responsabilidades administrativas si las hubiera y, finalmente, una investigación que está en curso en la fiscalía militar”.

El general Iturriaga recalcó que la Corte Marcial designó un ministro en visita, apuntando que “buscamos una mayor transparencia en lo que estamos haciendo, porque lo peor que puede pasar es que la ciudadanía pierda la confianza en su Ejército”.