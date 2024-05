SQM responde a declaraciones del CEO de Tianqi Lithium: el directorio decidió por unanimidad no someter a votación lo requerido por dicho accionista

9 de Mayo de 2024

Frank Ha solicitó que el pacto entre SQM y Codelco sea votado por los accionistas en una junta extraordinaria, y advirtió que no dudará en tomar acciones legales si es que el acuerdo se firma sin respetar todas las normas que obligan a cada una de las partes.

Compartir

Luego de la última junta extraordinaria de accionistas de SQM, realizada el 24 de abril por petición de Tianqi Lithium, su CEO, Frank Ha, accionista en SQM y a la vez competidor directo de la minera, se volvió a referir al Memorándum de Entendimiento (MdE) acordado con Codelco, insistiendo en sea votado en una junta extraordinaria de accionistas.

Ante esto, el presidente del directorio de SQM, Gonzalo Guerrero, declaró que “la potencial alianza luego de ser analizada y debatida fue aprobada por unanimidad por el directorio de la Sociedad, donde tres de sus directores fueron nominados por Tianqi”.

Agregó que “la estructura que fue planteada a la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, e informada a la junta de accionistas respecto de un eventual acuerdo con Codelco, no se diseñó para evitar una aprobación por parte de la junta de accionistas”.

Desde SQM afirmaron que la estructura de la referida alianza ha sido explicada oportuna y detalladamente al directorio y a sus accionistas en dos juntas de accionistas.

“La estructura societaria considerada tiene como finalidad velar por la operación continua y sin interrupciones de las operaciones de la Sociedad en el Salar de Atacama lo que está en línea con el interés social y el interés de una eventual asociación público-privado, puesto que corresponde a aquella que permite una mejor implementación de la referida asociación con Codelco en el Salar de Atacama”, enfatizó Guerrero.

Añadió que el directorio de SQM, por unanimidad de sus miembros, decidió… no someter a votación lo requerido por dicho accionista, informando en esa junta y en forma detallada, los fundamentos por los cuales a su juicio no correspondía aprobar una transacción que está en proceso de negociación y que bajo la estructura convenida con Codelco no corresponde ser aprobada por una junta de accionistas.

A su vez, especificó que “todo lo anterior de conformidad con la ley y lo resuelto por la CMF. Las juntas de accionistas sólo están llamadas a conocer las materias que por ley o los estatutos de una sociedad les compete. En este caso ni la ley ni los estatutos de la Sociedad requieren la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de SQM”.

En el comunicado de Tianqi Lithium, compartido por La Segunda, Frank Ha declaró que “no vacilaremos en tomar acciones legales”. Ante lo que el presidente del directorio de SQM respondió que “es razonable estimar que lo anterior solamente se condice con actuaciones deliberadamente diseñadas por un competidor que vela por su interés en desmedro de la Sociedad y sus demás accionistas”.

Así, Guerrero definió la exigencia de Ha como “un privilegio ilegal que puede dañar a la Sociedad que podría perder la posibilidad de continuar con sus operaciones en el Salar de Atacama” y que a su vez “pone en riesgo la formación de la alianza público-privada para continuar las operaciones de SQM en el Salar de Atacama, la cual forma parte integral de la Estrategia Nacional del Litio del Gobierno de Chile”.

Para finalizar, Guerrero dijo que “es fundamental que los accionistas de SQM actúen con la mayor prudencia en sus acciones y declaraciones. Intentar presionar de esta forma en el contexto de un negocio tan relevante como lo es una potencial asociación con Codelco, daña a la Sociedad”.

“Todos los accionistas tienen los mismos derechos, pero también los mismos deberes, incluido el respetar los derechos de la Sociedad y de los demás accionistas. Esto es aún más cierto respecto de aquellos accionistas que tienen participaciones relevantes y son a la vez competidores de la Sociedad”, concluyó.