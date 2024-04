CDE se querella por millonario fraude al fisco en Codelco

29 de Abril de 2024

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una acción legal acusando una serie de irregularidades en la adjudicación de un proyecto.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra quienes resulten responsables en Codelco por el delito de fraude al fisco. La acción judicial acusa una serie de irregularidades que habrían ocurrido dentro de la empresa, lo cual habría generado un daño patrimonial que ascendería a los $12.800 millones.

La querella, que fue interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, detalla diversas irregularidades en la adjudicación a la empresa Outotec en 2017, donde se acusan pagos sin justificación, sugieren existencia de coimas a funcionarios de la minera, entre otros ilícitos.

En detalle, a través de una licitación para la mantención y limpieza del horno de la División Chuquicamata, la mencionada empresa se impuso sobre otras dos firmas que participaron. Dicho servicio tuvo un costo de $8.429.340.874 y se estableció un plazo de cuatro meses para ejecutar el trabajo.

Las presuntas irregularidades en Codelco

La acción judicial se basó por una auditoría hecha por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), donde se apunta que la licitación no fue totalmente transparente.

De este modo, el informe sostiene que se “modificó la fecha de recepción de las ofertas por el gestor del proceso sin notificar a los oferentes, lo cual favoreció a la empresa Outotec, pues permitió que pudiese cargar su oferta en el portal fuera de plazo”.

En ese sentido, “se verificaron múltiples situaciones de relevancia penal, como la contratación de la más onerosa de las opciones disponibles, sin causa justificada; la no realización de descuentos proporcionales por los servicios no prestados por la empresa adjudicataria; la no imposición de multas por retrasos e incumplimientos en aplicación de las respectivas cláusulas contractuales, entre otras”.

Por lo anterior, el documento estableció que hubo un daño patrimonial de $12.802.921.349 a Codelco.

De acuerdo con la querella interpuesta por el CDE, los hechos dan cuenta de “conductas dolosas que derivan, en definitiva, en la suscripción y ejecución de un contrato inexplicablemente gravoso y perjudicial para el patrimonio de la empresa pública Codelco”.