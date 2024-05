Caso Putre: muerte de Franco Vargas será vista por justicia civil y madre entrega escalofriantes antecedentes

14 de Mayo de 2024

La decisión la adoptó el Tribunal de Garantía de Arica, pero deberá ser refrendada por la Corte Suprema.

El Tribunal de Garantía de Arica confirmó que el caso por la muerte del conscripto Franco Vargas, así como lo ocurrido durante la fatídica marcha de la Brigada 24 Huamachuco de Putre, lo seguirá viendo la justicia civil, mientras que la madre del fallecido conscripto entregó nuevos antecedentes sobre lo ocurrido el día del deceso de su hijo.

La decisión del tribunal ariqueño la comunicó el juez Juan Araya, quien detalló los motivos por los que se rechazó lo dictado por la ministra en visita, Jenny Book Reyes, en cuanto a inhibirse de la investigación para que la asumiera la justicia militar.

Al leer la resolución, el magistrado Araya explicó que “vamos a rechazar la pretensión de la ministra Jenny Book Reyes. No nos vamos a inhibir de seguir conociendo este asunto. Y en virtud de lo que establece el artículo 190 del Código Orgánico Tribunal, siendo la ministra un tribunal de mayor jerarquía, corresponderá a la Excelentísima Corte Suprema dirimir la contienda que se acaba de trabar“.

El juez añadió que, de acuerdo a las directrices del sistema interamericano de derechos humanos, es recomendable que el asunto permanezca en la jurisdicción civil u ordinaria.

Los nuevos antecedentes que aportó la mamá de Franco Vargas

Por otra parte, la mamá del conscripto fallecido tras la marcha en Putre, Romy Vargas, presentó una querella ante el mismo tribunal ariqueño, en la que entregó nuevos antecedentes de lo ocurrido previo al deceso de su hijo Franco.

Con la representación del abogado Sebastián Andrade, la madre de Franco Vargas interpuso la acción judicial contra “todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte“.

En el texto, según detalló radio Biobío, se mencionan las “condiciones deplorables” a las que se sometió a los conscriptos y asegura que éstos fueron sometidos a “maltratos físicos y verbales“.

Además hizo alusión a que los superiores del Ejército no se preocuparon de la integridad física y psíquica de los jóvenes reclutas, y mencionó como ejemplo cuando “les refregaron en la cara bombas lacrimógenas” o “los hicieron tirarse al suelo y sacar hierba con la boca“.

En la misma nota, se detalla que la mamá de Franco Vargas reveló que también se humillaba a quienes tenían una pareja fuera de la brigada.

“Les decían que estas eran maracas. Cuando les hacían hacer sentadillas les decían así está tu polola, saltando arriba de otro weón, o bien que los iban a cagar con otro, pelaos cornúos, pelaos cachúos, etc.”, añadió la mujer.

Los últimos momentos del joven conscripto

Respecto de lo ocurrido con su hijo, Romy Vargas recordó que cuando Franco inició la marcha el 27 de abril le dijo al militar a cargo que “no lo voy a lograr, me siento enfermo, me voy a morir“. Y que en vez de recibir ayuda, lo retó “y le dice que es un cobarde y maricón, y que se ponga a marchar, porque así son los verdaderos soldados“.

Añadió que a pesar de que Franco se quejó y pidió un abrigo adecuado, solamente recibió retos e incluso se le dijo: “¡Muérete entonces pelao, un pelao menos, mucho mejor!“.

Aquello, hasta que su hijo colapsó y no se permitió que ningún conscripto lo auxiliara, tras lo cual lo llevaron “en una camioneta al Centro asistencial de salud de Putre, lugar al que llegó sin signos vitales“.