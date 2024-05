Cómo escapó el ciclista que fue atropellado por delincuentes para robarle el celular en Maipú

14 de Mayo de 2024

Los antisociales lo embistieron con el vehículo, pero la víctima se levantó rápido y escapó del lugar, mientras que un vecino guardó la bicicleta para devolvérsela.

Carabineros trabaja para dar con los delincuentes que atropellaron a un ciclista para robarle su celular, en la comuna de Maipú.

El hecho ocurrió la noche del lunes, cuando el joven de 23 años circulaba por la calle Nueva San Martín y al llegar a la esquina de 4 Poniente fue impactado por el vehículo en el que se trasladaban los antisociales.

De acuerdo a lo relatado por la víctima, “venía de un partido en mi bicicleta y justo en la esquina, cuando voy a doblar, (el chofer) me echó el auto encima y me caí“.

Su juventud y buena condición física le permitieron levantarse rápidamente y, cuando se percató que dos sujetos bajaron del auto portando armas blancas, escapó del lugar.

“Pensé que me iban a robar la bici, pero querían el celu. Me persiguieron y yo atiné a correr. Después vi que se fueron hacia el otro lado y ahí los perdí”, contó la víctima, la que reflexionó que “si no hubiera sido porque salté un poco de la bici, capaz que me quedo entre medio, inconsciente. Capaz que me hubieran matado“.

Auto con que atropellaron al ciclista estaría identificado

El capitán de Carabineros Jaime Soto confirmó que los sujetos querían robarle el celular al joven, lo que explica que no se hayan llevado la bicicleta de la víctima.

De hecho, un vecino del sector la rescató y la guardó para entregársela a su dueño.

Según informó el oficial de la policía uniformada, el vehículo en que se trasladaban los antisociales está identificado y se trabaja para dar con su paradero.