Sernac oficia a McDonald’s por no permitir que niña acceda a espacio para personas TEA

15 de Mayo de 2024

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició al local de McDonald’s ubicado en avenida Pajaritos de Maipú, tras recibir un reclamo de una familia y del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) por un eventual mal trato al no cumplir con el uso de un espacio asignado para personas consumidoras con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El denunciante relataron que concurrió a las dependencias del local de McDonald’s junto con su familia, que incluía dentro de sus miembros a una niña con movilidad reducida y con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con la intención de utilizar el espacio denominado Zona Azul.

No obstante, cuando quisieron utilizar el espacio, estaba arrendado para un cumpleaños, y al exigir su uso, debieron esperar largo tiempo, además de sufrir las burlas de los demás asistentes.

El Sernac recalcó que fue la propia empresa McDonald ‘s la que presentó esta iniciativa en 2022, definiéndola como un espacio dedicado a personas con TEA, identificado con el sticker Espacio Azul.

En caso que se compruebe que existió maltrato o discriminación, el local comercial arriesga multas de hasta 300 UTM (alrededor de $19,5 millones) por cada infracción, además de las compensaciones que el tribunal determine en favor del consumidor afectado.

Si bien las empresas no tienen obligación de tener espacios específicos para personas con TEA, si el proveedor ya ofreció la existencia de un sector particular para fomentar la inclusión, “es obligación el respetar lo ofrecido y por tanto de no hacerlo estarían frente a un incumplimiento a la Ley del Consumidor”.