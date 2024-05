Caso Putre: Suprema frena investigación por muerte de conscripto Franco Vargas

24 de Mayo de 2024

La petición de la Fiscalía Militar ocurre luego que el fiscal Mario Carrera solicitara audiencia para pedir la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, lo que se resolvería el próximo 4 de junio.

La Corte Suprema acogió la orden de no innovar presentada por la Fiscalía Militar y ordenó al Ministerio Público y al Juzgado de Garantía de Arica de frenar la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas, ocurrida en una marcha de instrucción en Putre.

En el fallo de la Segunda Sala del máximo tribunal, decretó que ambos estamentos deben “abstenerse de seguir conociendo y decretar diligencias, en tanto no se resuelva fondo de contienda de competencia trabada en la investigación por el caso denominado Conscriptos de Putre”.

“Sin Perjuicio de lo que se resuelva en cuanto al fondo del asunto, atendido lo expuesto por el Fiscal General Militar del Ministerio Público Militar, y a fin de no afectar la investigación que se lleva a cabo, se concede la orden de no innovar solicitada, debiendo en consecuencia, inhibirse el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía del conocimiento de la presente causa, mientras se resuelva la contienda de competencia suscitada”, indicó la Corte Suprema.

La intención de la Fiscalía Regional Arica era someter a Franco Vargas a una nueva autopsia, aplicando el Protocolo de Minnesota.

“No quiero que esto quede impune. Ellos tienen que pagar y con cárcel, no unos años de castigo, relevo, como están actualmente, eso para mi no es justo. Ellos tienen que pagar por el delito que cometieron y por todo el daño que conllevó a los chicos, los traumas, las angustias de la mamás, y por los dos niños que están hospitalizados graves, que hay un hermetismo total con eso y no sabemos porqué”, expresó su madre Romy Vargas.

Por su parte, se espera que la próxima semana la Corte Suprema resuelva la competencia del caso del conscripto y sea visto por la Fiscalía Militar o por la Justicia ordinaria.