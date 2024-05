“Siento un empujón en forma de agarre”: los detalles de la declaración de la víctima del Caso Pío Nono

29 de Mayo de 2024

El relato del joven que cayó al río Mapocho en octubre de 2020, coincide en cierta parte con la versión del ex carabinero Sebastián Zamora.

En el juicio oral en contra del ex carabinero Sebastián Zamora por el Caso Pío Nono, declaró Anthony, el joven que cayó al río Mapocho el pasado 2 de octubre de 2020, en el marco del estallido social.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, el hombre que en ese entonces tenía 16 años, expresó: “Lo que más se me pasa por la cabeza todos los días es el momento en que empiezo arrancar (…) empezaron a reprimir y yo me di cuenta, ya venían avanzando el carro lanza agua con un piquete”.

En este sentido, Anthony relató que “yo me doy vuelta, los veo y los que tenía de frente iban avanzando; solté el palo, iba corriendo (…) repentinamente, cuando voy tratando de arrancar, siento un empujón en forma de agarre, no sabía lo que sucedía, no entendía, por lo que traté de afirmarme y no se me dio, traté de agarrarme de la baranda y no se me dio”.

De esta forma, el relato de la víctima coincide en cierta parte con el testimonio del ex carabinero, quien reiteró en diversas ocasiones a la Fiscalía que su intención fue abrazar al joven para detenerlo.

Cuando la defensa de Sebastián Zamora quiso detenerse nuevamente en el momento en el que el adolescente cae desde el puente Pío Nono, el joven respondió: “Sentí un agarre y un impacto“.

La versión del ex carabinero acusado de lanzar al joven desde el puente Pío Nono

Tras la declaración de Anthony, la versión del ex uniformado tomaría más fuerza. Esto, considerando que la semana pasada el acusado explicó que “al acercarme, voy con mi brazo derecho de forma extendida, a la altura de sus hombros (de la víctima), y mi brazo izquierdo a la altura de su cintura, todo esto con el fin de poder abrir mis brazos y poder atrapar a la persona y poder derribarla, llevarla al suelo para posteriormente detenerla“.

A lo que agregó: “Abro mis brazos, voy en esa posición, y, al momento de llegar a la persona, ésta hace un movimiento de giro hacia la izquierda e impacta su hombro con mi pecho, lo que hace que choquemos y yo salga proyectado en un par de metros hacia el norte, deslizándome y perdiendo el equilibrio, mientras que la otra persona sale proyectada hacia la baranda del puente”, cerró.

Por esta razón, el ex carabinero Sebastián Zamora está siendo formalizado por el delito de homicidio simple, en grado frustrado, puesto que se le acusa de haber empujado a la víctima.