Mujer que inspiró proyecto de eutanasia: “No se trata de querer morir, se trata de elegir”

2 de Junio de 2024

Susana Moreira expuso que "sé que hay muchas familias luchando con enfermedades incurables y si mañana podemos elegir será increíble para todos".

Compartir

La Cuenta Pública 2024 del presidente Gabriel Boric estuvo marcada por una serie de anuncios, donde destacó la urgencia que tendrá el proyecto de eutanasia.

Para explicar esta decisión, el mandatario puso como ejemplo la carta que le envió Susana Moreira, donde detalla “lo que significa padecer a diario dolores físicos atroces por una distrofia muscular que no le permite tener una vida digna”.

“En su carta, Susana me solicitó que autorice su muerte asistida. En esto tenemos un gran tema pendiente (…) Le digo a Susana: lo que me pides no está dentro de mis atribuciones, pero en tu nombre y en los de tantos otros invito a este Congreso a no evitar este debate”, declaró Boric desde el Congreso Nacional.

Por su parte, Susana Moreira fue entrevistada por LUN, donde expresó que “emociona mucho que el Presidente quiera apurar la ley”, ya que esto significa que las personas que están enfrentando el mismo presente están “siendo escuchadas”.

Moreira expuso que “sé que hay muchas familias luchando con enfermedades incurables y si mañana podemos elegir será increíble para todos”.

Sobre su caso, la mujer dejó en claro que “no se trata de querer morir, de hecho, tengo una vida feliz, estoy casada y vivo un gran amor día a día. Para mí se trata de elegir cuando mi cuerpo ya no responda y así evitar vivir a través de máquinas, con oxígeno, traqueotomía y otras ayudas que serán indispensables en algún punto”.

Susana Moreira reconoció que “los parlamentarios tienen una tarea difícil, entendiendo los puntos ideológicos y que de muchas maneras la eutanasia suena como algo aterrador, pero cuando estás en una situación de enfermedad vives una incertidumbre, vives angustiada y con mucho dolor físico y emocional, es cuando espero la empatía de quienes nos gobiernan y de aquellos que fueron elegidos para movilizar las leyes y legislaciones atascadas”.

“Para mí no se trata de querer morir, se trata de elegir, de tener la certeza de algo más que no sea una muerte lenta y dolorosa”, sentenció.