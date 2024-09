Eutanasia y fin al CAE: los proyectos que busca impulsar el Gobierno durante septiembre

6 de Septiembre de 2024

Respecto a la propuesta que pone fin al CAE, posteriormente el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aclaró que el proyecto se centrará en aquellos deudores de más escasos recursos y en quienes hayan cumplido con sus pagos mensuales.

Compartir

El presidente Gabriel Boric lideró un nuevo Consejo de Gabinete en La Moneda, donde analizó las iniciativas legislativas que impulsará el Gobierno de cara a los últimos meses del año, donde destaca la urgencia al proyecto de eutanasia y la presentación de la norma que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).

El jefe de Estado recalcó que “estamos iniciando un nuevo periodo que es de continuidad, pero vamos a tener un nuevo impulso legislativo. Primero, en la continuidad y en esto felicito el empeño que le han puesto varios de ustedes pero en particular el ministro Marcel y la ministra Jara porque las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones que algunos llamaban a desahuciar estén avanzando y estén encaminadas”.

En esta línea, Boric precisó que “durante septiembre vamos a retomar la discusión sobre eutanasia, sobre el derecho a la muerte digna, y también vamos a ingresar el proyecto de ley que termina con el CAE e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior”, añadió.

Respecto a la propuesta que pone fin al CAE, posteriormente el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aclaró que el proyecto se centrará en aquellos deudores de más escasos recursos y en quienes hayan cumplido con sus pagos mensuales.

“Nuestra propuesta busca no avanzar en la idea de la condonación de todos a todo, sino que busca avanzar en la idea de que a todos les llegue una propuesta de mejoramiento de sus condiciones actuales que, en algunos casos, puede implicar la eliminación completa de la deuda… estamos pensando en personas que están en peores condiciones, que no terminaron de estudiar y que por tanto sus deudas son más pequeñas, pero que no tienen ninguna posibilidad de ponerse al día, y también de aquellas personas que han sido responsables, que han cumplido, que han estado pagando regularmente, y que también hoy sus deudas son pequeñas”, detalló Cataldo a T13.

Sin embargo, el titular del Mineduc puntualizó que se buscará “ofrecer a todos alternativas que nos permitan incorporar masivamente a aquellos que hoy son morosos a regularizar su contribución a este sistema de financiamiento. Porque, evidentemente, queremos que esto inyecto la necesaria responsabilidad que a todos quienes estudiamos con estos aportes del Estado, se vea expresado en este espacio de contribución a sostener un modelo para que otros y otras puedan vivir la posibilidad de estudiar en la educación superior”,