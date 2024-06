VIDEOS – La última conversación que tuvo María Elcira Contreras con su hermano y su nuera previo a su desaparición

10 de Junio de 2024

Jorge Contreras aseguró, además, que la mujer desaparecida en Limache no tenía ninguna limitación física o mental.

Jorge Contreras, hermano de María Elcira Contreras, la adulta mayor desaparecida hace un mes cuando celebraba el Día de la Madre en un restorán de Limache, descartó que la mujer tuviera limitaciones físicas o mentales debido a sus 85 años de edad.

“Me extraña mucho que la gente comente que ella era una persona que tenía limitaciones, porque nosotros somos una familia longeva, pero no tenemos ningún problema“, manifestó el hombre de 84 años.

“Yo me desplazo por todos lados y mi hermana estaba en las mismas condiciones“, aseguró.

Jorge Contreras también reveló que poco antes de la desaparición de su hermana, ella le había confirmado que estaba feliz junto a su familia.

“Ella me llamó por teléfono. Estábamos conversando y me decía precisamente que estaba muy contenta, porque estaba pasando los mejores días de su vida junto a su hijo y nuera“, manifestó el hombre.

María Elcira vivía sus mejores días

Por otra parte, la nuera de María Elcira Contreras, Myriam Ramírez, le dijo lo mismo al matinal Buenos Días a Todos, de TVN.

“Ella a mí me hace alta falta, era mi compañera. Incluso me dijo el día anterior en la noche: Mimi, yo he sentido tu cariño y estos han sido los días más felices que yo he tenido en mi vida“, concordando con lo que le dijo a su hermano Jorge.

Contó que “como siempre le tuve cariño, yo le pedí que se viniera a vivir conmigo. Era su vida el teléfono, la doctora Polo y la Carmen Gloria Arroyo. Se lo llevaba todo el día en eso”, dijo en el matinal que conducen María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

“Ella es una persona divertida, graciosa. Jamás le gustó que le dijeran abuelita, que era como para la gente que no caminaba. A ella le gusta ser abuela“, aseguró la nuera de María Elcira Contreras.

Además, durante esta jornada también hablaron con el programa de TVN Lucía Vega y Carla Hernández, la mejor amiga y una nieta de la mujer desaparecida en Limache, respectivamente.