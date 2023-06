“Mantengo mis dichos”: Ángela Vivanco presentó su renuncia a la vocería de la Corte Suprema

7 de Junio de 2023

Ángela Vivanco declaró que "no me arrepiento de la entrevista" y que, tras su renuncia, "el tema está terminado".

A primera hora de este miércoles, la ministra Ángela Vivanco presentó su renuncia a la vocería de la Corte Suprema, luego de su polémica entrevista el pasado fin de semana, donde aseguró que el fallo contra las isapres permitirá devolver los montos cobrados en exceso solamente a los afiliados que presentaron una demanda en tribunales contra las aseguradoras de salud privada.

En declaraciones a la prensa, informó que “acabo de presentar mi renuncia al cargo. Para mí, el tema está terminado”, aseguró y agregó que “no me arrepiento de la entrevista”.

Junto con eso, indicó que la decisión se basó en el “periodo de agitación que ha habido posterior a una entrevista mía, que no di en calidad de vocera sino que la di del punto de vista de mi visión experiencia“.

“Esta renuncia se hace valer a partir de esta fecha y el presidente a su vez, por lo que me dijo él, la va a llevar al Pleno. Así que en este tema para mí el asunto ya está terminado“, añadió.

Las declaraciones de Ángela Vivanco

En la entrevista realizada, Ángela Vivanco declaró que “al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron. Lo que sí, el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante. Pero como le digo, si se quiere una puntualización de ese punto respecto del fallo, hay que hacerla formalmente, porque yo no sé cómo lo están calculando”, fueron las frases que generaron un remezón en el máximo tribunal del país, pues la integrante de la Tercera Sala entregó una interpretación diferente a la que hicieron el Gobierno, la oposición e, incluso, estas propias entidades.

Si bien el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, aseguró que lo expuesto era una opinión personal y La Moneda pidió una aclaración a través de la Superintendencia de Salud, con el paso de las horas las palabras de Vivanco tomaron otro rumbo, pues dejará su función de vocera después de que el timonel le pidiera la renuncia.

Vivanco y otras frases de las isapres

Esta polémica que se abrió por las palabras de Ángela Vivanco causaron sorpresa en La Moneda y en el Congreso Nacional, pues pasarían a ser sólo 100 mil personas las que recibirían de vuelta los montos cobrados por las isapres y no las 800 mil que todos contemplaron en un inicio.

Mientras se desarrolla el proceso de aclaración, existen otras frases de Vivanco donde su visión es diferente, generando aún más dudas de lo que dijo.

“Dejamos los cálculos a la Superintendencia, porque este es un fallo de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondía”, había dicho en marzo respecto al fallo que profundizó la crisis de las isapres y que emanó desde la tercera sala que ella compone.