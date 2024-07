Quién es Guillermo de la Barra, el tercer juez que investigará las adopciones ilegales en Chile

4 de Julio de 2024

Las adopciones irregulares, que se llevaron a cabo durante 1970 y 1990, se llevan investigando desde hace casi 10 años.

El juez Guillermo de la Barra Dünner asumió este lunes la investigación de la causa de adopciones ilegales en Chile, las cuales se llevaron a cabo entre 1970 y 1990.

Hasta la fecha, aún no han existido condenas pero sí se han dado a conocer diversas historia con emotivos reencuentros de familias décadas después.

El magistrado, que fue asignado por el Pleno de la Corte Suprema, tendrá dedicación preferente en el caso. Sin embargo, no se abocará exclusivamente a estas diligencias.

Bajo este contexto, Guillermo de la Barra toma el lugar del ministro en visita extraordinario Jaime Balmaceda, quien estuvo a cargo de la indagatoria durante cinco años.

De esta forma, será el tercer juez en liderar la investigación judicial sobre las adopciones ilegales en Chile, la cual inició en 2017, de la mano del entonces magistrado Mario Carroza.

¿Quién es Guillermo de la Barra?

Guillermo de la Barra tiene 44 años, es abogado de la Universidad Católica de Chile y tiene una trayectoria de casi 30 años en el Poder Judicial. El magistrado trabajó en juzgados del crimen y de garantía, donde se desempeñó como relator de las causas.

Entre los fallos más mediáticos que ha protagonizado, se encuentra la absolución de los condenados por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. En este caso, se estableció que el ex jefe de Estado no falleció producto de un homicidio, sino que por complicaciones médicas.

Antes de integrar su sala, De la Barra se encontraba investigando junto a la jueza Paola Plaza las diversas causas abiertas por las violaciones de DD.HH. durante la dictadura de Augusto Pinochet. Cuando el Pleno de la Corte Suprema informó sobre el nuevo rol que tendrá el juez, se determinó que los procesos se traspasen a la mencionada magistrada.

¿Por qué no han habido condenas por adopciones irregulares en Chile?

El magistrado que estaba a cargo de las indagatorias, Jaime Balmaceda, en conversación con El País sostuvo en marzo que la justicia no ha condenado a nadie porque “no se ha dado ninguno de los supuestos legales que permiten disponer una condena”.

Con respecto a las personas que le dijeron a las madres que sus hijos fallecieron cuando no era así, el ministro expuso que “no es delito”.

“Puede ser un hecho que es moralmente reprochable, pero yo soy el juez del crimen, tengo que castigar las conductas que son constitutivas de delito”, agregó.