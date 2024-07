Quién es Luis Malla, el diputado que denunció los abusos de su padrastro vinculado a red de pedofilia

19 de Julio de 2024

El parlamentario detalló la violenta relación que tenía con la ex pareja de su madre y aseguró que "siempre lo detesté".

Una investigación que comenzó en diciembre de 2023 dejó al descubierto una red de pedofilia internacional que dejó a cerca de 100 personas detenidas en Chile. Dentro de estos individuos se encontraba el padrastro del diputado Luis Malla, quien detalló la violenta relación que tenían y pidió justicia para proteger a otras víctimas.

Los sujetos almacenaban y distribuían material pornográfico infantil e incluso, de recién nacidos, de acuerdo a lo informado por T13.

Uno de los miembros de esta red de pedofilia sería el padrastro del diputado del Partido Liberal, Luis Malla. Bajo este contexto, el parlamentario reabrió sus heridas para detallar cómo fue la tortuosa relación que tenía con la ex pareja de su madre.

“Siempre lo detesté”, partió diciendo Malla. Tras ello, relató: “Cuando yo tenía doce años fue la primera vez que este sujeto, pareja de mi mamá, me sacó la cresta. De ahí para adelante es que sufrí violencia económica, física y psicológica. Hasta los 14 años, que ensangrentado, fuimos a poner una denuncia en Carabineros“.

“Luego de esto, mi madre también tendría la valentía de denunciarlo por violencia intrafamiliar y su posterior separación”, dijo al citado medio.

En esa línea, Luis Malla explicó que a raíz de la violencia que sufría por parte de su padrastro, hace varios años que cortó su relación con él.

“Son 18 años que no hablo con él. Debe estar donde nació, en Calama. Pero insisto, hace más de 18 años que no hablo con él y que yo no tengo contacto con él. Él me hizo mucho daño a mí y a mi familia”, sentenció.

Luis Malla pidió justicia para las víctimas de su padrastro y la red de pedofilia

Tras el reportaje de T13, el parlamentario se refirió al caso mediante un comunicado que publicó a través de su cuenta de X.

A raíz de dicho artículo periodístico, dijo que “vuelve aparecer esta sombra negra en mi vida, a pesar que hace casi 20 años corté en forma definitiva cualquier relación con esta persona”.

“El daño que ha hecho no puede quedar impune, por lo que confío en que la Justicia, de declararlo culpable, le dé la pena más alta y que esta persona cumpla una condena con todo el rigor de la ley”, agregó.

En esa línea, expuso que espera que las víctimas “no corran la misma suerte mía, que, siendo un menor de edad, quedé abandonado por parte de la Justicia luego de haber denunciado a este sujeto por violencia intrafamiliar”, cerró.