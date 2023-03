Tohá pone paños fríos a enojo del Partido Liberal: “Es considerado como el mejor compañero”

12 de Marzo de 2023

La ministra del Interior descartó un "castigo" hacia la colectividad, que quedó sin ministros en el cambio de gabinete.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, intentó poner paños fríos al conflicto que se abrió entre el Gobierno y el Partido Liberal (PL), colectividad que manifestó su molestia tras el último cambio de gabinete realizado por el presidente Gabriel Boric.

Desde la tienda del Socialismo Democrático no escondieron su molestia con la salida del ministro de Obras Pública, Juan Carlos García, quien hasta el viernes era el único representante de sus filas en el equipo ministerial.

En una entrevista a La Tercera, el propio ex secretario de Estado comentó que “el presidente finalmente tomó la decisión de sacrificar al Partido Liberal en el gabinete“.

“Como partido seguimos siendo oficialistas, la lealtad al gobierno es algo que no se discute, lo que sí es importante cuando somos tantos partidos y tantas diversidades, que no se asiente la percepción de que se premia a los díscolos y se castiga a los leales“, agregó.

La crisis al interior del PL escaló de manera interna, ya que su presidente, Patricio Morales, presentó su renuncia. Versiones de prensa afirmaron que el líder liberal alegó directa y fuertemente con el mandatario por lo ocurrido en el ajuste ministerial.

La respuesta de Tohá al PL

La ministra Carolina Tohá salió al paso de lo ocurrido y resaltó la valoración que tiene el Gobierno con el Partido Liberal, colectividad donde, entre otros, milita el actual presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic.

“Decirle a toda la militancia y a todos quienes se sienten cercanos al Partido Liberal que en la alianza de gobierno es un partido muy querido, muy respetado. Es considerado como el mejor compañero, la verdad”, señaló.

La secretaria de Estado recalcó que “esta decisión no tiene nada que ver con castigar al Partido Liberal, o con no considerarlo”.

Tohá apuntó además a la dificultad de constituir gabinetes en una alianza “que tiene 11 partidos, de distinto tamaño, y que además internamente tienen distintas facciones“.

“Es algo muy complejo, y a veces la fórmula perfecta, donde todas las piezas calzan, no se da. Aquí se hizo el mayor esfuerzo para que así se hiciera y no se logró. El presidente buscó la manera de evitar que nadie quedara con esa sensibilidad, pero realmente no se dio con la fórmula que permitiera eso”, comentó.

La ministra expresó además que espera superar este momento para “recuperar las confianzas y el cariño” con el PL, que según ella “no están en cuestión desde el lado del gobierno”.