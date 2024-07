“Es una situación familiar dolorosa”: Javier Macaya aborda por primera vez la condena a su padre

15 de Julio de 2024

Javier Macaya admitió que la condena a su padre generó una situación dolorosa, pero aún hay "situaciones judiciales pendientes".

Compartir

Como “una situación familiar dolorosa” describió el senador y presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Javier Macaya, la condena a su padre, Eduardo Macaya, por dos casos de abuso sexual contra menores de edad.

El líder del gremialismo, sin embargo, se excusó de ahondar mayormente en el tema, tras argumentar que aún existen “algunas situaciones judiciales pendientes”.

Javier Macaya fue consultado sobre la decisión del Tribunal Oral de San Fernando, durante un punto de prensa efectuado en la sede de la UDI.

“Yo entiendo que hay cosas que tienen un interés del público, pero no necesariamente tienen interés público cuando se trata de situaciones personales“, inició sus palabras Javier Macaya.

A continuación manifestó que “en términos personales te puedo transmitir, sí, que hay una situación dolorosa, familiar, que todavía tiene algunas situaciones judiciales pendientes. Por lo tanto, no me puedo referir a aquello“, aseveró.

Condena no debe afectar el trabajo de la UDI

No obstante, el timonel de la UDI fue enfático en asegurar que esta situación “no tiene que afectar el trabajo” de su colectividad desde la oposición. De hecho, recalcó que “estamos trabajando con mucha fuerza y enfocados en eso“.

“Estamos hablando de situaciones políticas muy complejas para Chile y las vamos a asumir con toda la entereza que sea necesaria“, aseveró el senador.

Finalmente, y junto con reiterar que la condena a su padre “es una situación familiar dolorosa”, Javier Macaya dijo que no se referiría a la eventual concurrencia ante la Corte de Apelaciones tras la decisión del Tribunal Oral de San Fernando. qwqw”No es parte de lo que a mí me corresponde pronunciar“, cerró el tema.