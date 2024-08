Isabel Amor y amenaza de la ministra Orellana: “No quiere que llegue a acciones legales y me pregunto por qué”

16 de Agosto de 2024

Isabel Amor aún espera que la ministra Orellana o el Gobierno ofrezcan disculpas por su despido del SernamEG.

La ex directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Los Ríos, Isabel Amor, aseguró la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, “no quiere que llegue a acciones legales y me pregunto por qué“. Esto, luego de que amenazara con que publicar el borrador de la entrevista en la que supuestamente había relativizado la condena a su padre

La socióloga se refirió a su desvinculación del servicio dos días después de asumir el cargo, en una entrevista que le concedió a radio Cooperativa, oportunidad en la que dejó en claro que “no avalo ninguna violación a los derechos humanos, independiente de quién las haya cometido y si es o no pariente mío“.

Amor recordó que cuando le dijeron que la habían seleccionado para el cargo le informó al SernamEG “que tengo un padre condenado (y) que no tengo ninguna duda sobre mi posición“, y que en junio o julio había dado una entrevista “que tenía que ver con ser defensora de derechos humanos y tener un padre condenado por DD.HH.“.

Isabel Amor dijo que concedió esa entrevista con las condiciones de poder revisarla y tener derecho a veto. Añadió que cuando le llegó el borrador, habló por teléfono con la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, quien “me dice casi que no es necesario que lo vean“

Posteriormente, “me dicen que le encuentran dificultades al texto y, sin problemas, les dije que se bajaba. La entrevista se baja, hasta que el lunes (5 de agosto) Priscilla me despide, en una llamada de cuatro minutos por WhatsApp”.

“Después me llama el periodista, le digo que me acababan de despedir y que saque la entrevista“, recordó Amor sobre lo ocurrido tras su desvinculación del SernamEG.

Qué dijo Isabel Amor sobre la amenaza de la ministra Orellana

Además, Isabel Amor refutó lo dicho por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en cuanto a que ella había relativizado la condena a su progenitor y no efectuó una “condena clara” a los delitos cometidos por su padre.

Lo anterior, luego que en el borrador de la entrevista, y ante la consulta de si ella le había preguntado a su padre si había participado en torturas, la socióloga respondió: “Sí. Y me dijo que no, que él no había torturado a nadie“.

“Si mi padre me dice esto es lo que pasó, él va a la Justicia y dice esto es lo que pasó, y la justicia vuelve con una condena que dice lo mismo, ¿qué posibilidades tengo yo de relativizar algo?“, se preguntó la socióloga.

Respecto de las palabras de la ministra Orellana, que hizo un paralelo entre su caso y el de Eduardo Macaya, sosteniendo que “nadie es responsable de los delitos de su papá”, pero “una cosa es opinar como hijo y otra como autoridad”; Isabel Amor planteó que “me parece una ridiculez que se planteen similitudes con el caso Macaya; es comparar peras con manzanas“.

“No soy senador y tampoco he dado ninguna declaración pública en mi calidad de autoridad regional que hable de mi padre, porque un borrador no lo es”, complementó.

Más adelante, planteó que “me parece bien impresionante e impresentable que la ministra (Orellana) diga que, si tomo acciones legales, ella va a mostrar el borrador. Me da la impresión de que no quiere yo llegue a las acciones legales y me pregunto por qué“.

En esa línea, reiteró que si lo ocurrido con ella “no se soluciona de alguna otra manera, si el Ministerio o el Gobierno no logran dar con responsables, ofrecer disculpas y todo lo que corresponda, voy a tomar todas las acciones legales pertinentes“.