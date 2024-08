Despido, acusaciones y amenazas: la cronología del conflicto entre Isabel Amor, Antonia Orellana y el SernamEG

14 de Agosto de 2024

La ex presidenta de Iguales fue despedida del servicio solo dos días después de haber asumido como directora regional de Los Ríos.

El despido de Isabel Amor de la dirección regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) en Los Ríos el pasado 5 de agosto, a solo dos días de su designación, continúa generando reacciones, las que esta vez incluyó a la ministra Antonia Orellana.

La situación dejó completamente sorprendida a la ex presidenta de la Fundación Iguales, quien tras conocer la decisión, aseguró que “me ofrecieron un trabajo sabiendo todo de mí, dejé mi empleo anterior y me trasladé de región, y hoy a dos días de asumir me piden la renuncia… No me pregunten a mí que pasó, por que no tengo mas información, esto supone un problema mayúsculo para mi familia”.

Desde entonces, el Gobierno tuvo que salir a explicar que la determinación se debió a una “pérdida de confianza“, situación por la que Amor apuntó a la condena que recibió su padre, Manuel Amor, por el secuestro de Luis Corvalán Castillo en septiembre de 1973, en calidad de cómplice.

A continuación, revisamos día a día lo ocurrido con el despido de Isabel Amor del SernamEG de Los Ríos hasta la fecha:

–8 de abril de 2024: la Corte Suprema ratifica la condena de militares (r) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Luis Corvalán Castillo, hijo del entonces secretario general del PC, Luis Corvalán Lepe, en septiembre de 1973. Entre ellos se encuentra Manuel Amor, quien recibió tres años y un día por su calidad de cómplice del ilícito.

–2 de agosto de 2024: Isabel Amor es designada como la nueva directora regional del SernamEG en Los Ríos.

–5 de agosto de 2024: se confirma el despido de Isabel Amor, a solo dos días de asumir. Desde el Gobierno aseguraron que se trató de una “pérdida de confianza”.

–10 de agosto de 2024: se publica una entrevista a Isabel Amor en la Revista Sábado de El Mercurio, donde insiste en su postura de que su salida se debe a la condena de su padre. “Se me debe juzgar por mi trabajo”, declaró.

–12 de agosto de 2024: la vocera Camila Vallejo, consultada por la salida de Amor del SernamEG de Los Ríos, explicó en un punto de prensa que “ninguna pérdida de confianza está asociada a vínculos de sangre”. De esta manera, descartó que la condena de Manuel Amor haya influido en la decisión.

–13 de agosto: el SernamEG publica un comunicado en el que detallan que su salida se debe a “sucesivas omisiones de información relevante y acciones por parte de esta profesional” y por “no informar de las dificultades de su relación con agrupaciones de derechos humanos y la resistencia a asumir el diálogo con las asociaciones de funcionarios de SernamEG a nivel regional como parte natural del ejercicio del cargo”.

En el documento también agregaron que hubo “comentarios desafortunados relativos a la condena de su padre, expresados al conocer al equipo del Servicio que trabaja en la región de Los Ríos; a lo cual se suma el envío al Servicio -por parte de la ex directora- de una nota periodística que aún no era publicada, donde relativiza la responsabilidad de su padre, pese a existir una condena por violación de derechos humanos ejecutoriada en su contra, en el caso de Luis Corvalán Castillo. La entrevista, finalmente, fue publicada, pero en una versión distinta al texto recibido por el Servicio”.

Ese mismo día, horas más tarde, Isabel Amor conversó con 24 Horas, donde acusó “motivaciones políticas” en su despido y apuntó contra la ministra Antonia Orellana por lo ocurrido.

Además, se refirió al borrador de esta entrevista y explicó que “es un bosquejo que se armó dos o tres meses antes, que no tenía nada que ver con el servicio y que yo le dije al servicio que existía y que, si generaba algún tipo de conflicto, yo había llegado al compromiso con el periodista y con el medio de bajarla”.

“Entonces, bajarme por un borrador que no existió nunca, donde aparentemente relativizo algo, cuando yo más encima les estoy diciendo: Miren, este documento existe. Si es que llegase a ser un documento público, yo necesito ayuda de ustedes para hacerme cargo de que acá no haya ningún tipo de relativización de responsabilidades“.

Junto con eso, reconoció que “en este caso yo cometí el error de confiar en mi jefatura, el error de confiar en su equipo y de pedirles ayuda para no dañar nunca el servicio y no dañar nunca a la jefatura. Frente a eso, su respuesta es despedirme”.

–14 de agosto: durante la mañana, la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, defendió la desvinculación de Isabel Amor en conversación con ADN Radio y explicó que la “pérdida de confianza” tiene que ver con “una facultad que tenemos los directores del servicio y que tiene que ver –en este caso en particular– con la omisión de información que yo no tuve a la vista para hacer este nombramiento”.

“En el momento en que nosotros sostenemos la entrevista para elegir a la persona que iba a asumir el cargo, no fue entregada toda esta información. Esta fue entregada entre que se hicieron las últimas entrevistas hasta que se hace el nombramiento de Isabel Amor”, agregó, acusando que “entrega una entrevista que es totalmente distinta a la que salió publicada”.

Ahí, continuó, existen “párrafos que a nosotras nos parece que relativizan una condena que ha emitido la justicia de Chile en torno a un violador de derechos humanos”, por lo que con eso, “pierde la confianza de la dirección nacional, pues no entrega esa postura de manera clara y oportuna”.

Las declaraciones de la ministra Orellana

También durante la mañana, pero en Radio Cooperativa, la ministra Antonia Orellana recalcó que la desvinculación de Isabel Amor del SernamEG de Los Ríos no fue su decisión, ya que el servicio es “autónomo” y “descentralizado”. Junto con eso, planteó que “la confianza sí se puede perder en un par de días u horas si uno descubre que hubo activa omisión de información relevante o hay falta de criterio a la hora de abordar determinadas situaciones”.

Ante el anuncio de Amor de tomar acciones judiciales por su despido, la secretaria de Estado fue clara: “Si se decide ir por la vía judicial, vamos a exponerlo (el borrador de la entrevista) para mostrar que, en mi opinión y de nuestro servicio, los dichos ahí reflejados eran entendibles para una hija, pero no para una autoridad”.

“La confianza se pierde a partir de que ella señaló que, al enfrentar el caso de su padre, no relativizaría la gravedad, y eso es precisamente lo que se hace en esa primera versión” de la entrevista, artículo que fue “editado muy convenientemente -no conocía gente a la que El Mercurio tratara tan bien-“.

En esa misma línea, se preguntó: “Yo me pregunto qué pasa entre una semana y otra que se borran justo las respuestas problemáticas, y se ponen nuevas respuestas que son ad hoc para una posible estrategia jurídica. Pero es parte de la libertad de prensa”.

A pesar de esto, Orellana aclaró que el borrador de la entrevista “sólo lo vamos a ocupar en la medida que sea necesario”, ya que “no nos interesa hacer de esto una defenestración pública” tanto de la labor del periodista como de Amor.