“Autogol político” y “discriminatorio”: apoyo transversal a Isabel Amor tras su despido del SernamEG

16 de Agosto de 2024

Tanto desde la oposición como desde el oficialismo surgió el apoyo a la despedida directora regional del SernamEG en Los Ríos, Isabel Amor.

El breve paso de Isabel Amor como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Los Ríos, provocó un apoyo transversal y casi generalizado entre personeros de la oposición y el oficialismo.

Salvo algunas excepciones, en los partidos de la coalición de Gobierno se cuestiona el accionar del SernamEG, algo que resumió el senador del Partido por la Democracia (PPD) Ricardo Lagos Weber, quien a través de las redes sociales planteó que “las explicaciones sobre su salida han sido débiles y no tienen ningún argumento técnico consistente“.

“Se debe resolver este problema reincorporando a su cargo a Isabel Amor”, dijo Lagos Weber en un mensaje que posteó a través de su cuenta en X.

Senador Flores pidió que Boric interceda

Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana (DC) Iván Flores, coincidió con su par y planteó que “en este caso, no hay nada sobre la mesa, ni documentos ni ningún otro tipo de justificación para este despido que permitan haber tomado la decisión de la falta de confianza”.

Además, el legislador aseguró que con lo ocurrido “el Gobierno no solamente ha cometido una torpeza administrativa o un autogol político, ha cometido un desatino con sus propios adherentes“.

En declaraciones que compartió en un video a través de su cuenta de X, Flores solicitó al presidente Gabriel Boric “que interceda” por la desvinculación de Isabel Amor.

“Creo que se ha cometido una tremenda injusticia contra una persona de gran trayectoria y que ha sido un referente esencial en la defensa de minorías sexuales y mujeres”, complementó el legislador.

En tanto el diputado del Partido Socialista (PS) Tomás de Rementería le dijo a The Clinic que Isabel Amor “tiende a defender a su padre. No justifica las acciones, sino que trata de desligar la responsabilidad de su padre, lo que me parece que es algo natural“.

La oposición también apoyó a Isabel Amor

Pero no solo desde el oficialismo surgieron voces de apoyo a Isabel Amor, porque este jueves diputados de Renovación Nacional (RN) solicitaron que se aclare el motivo para el despido de la ex directora regional del SernamEG en Los Ríos.

Con ese propósito le enviaron un oficio a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y al director del Trabajo, Pablo Zenteno.

Respecto del despido de Isabel Amor, el diputado de la colectividad Frank Sauerbaum, afirmó que “nos parece del todo discriminatorio que el Gobierno atribuya a que perdió la confianza considerando que ella estuvo en un proceso de alta dirección pública y que ganó el cargo debidamente”.

“Nos parece discriminatorio, arbitrario, y por lo tanto, estamos pidiendo una aclaración ojalá lo más rápido posible. Estos casos no pueden quedar impunes simplemente por una mala decisión o una decisión antojadiza”, sostuvo el parlamentario.