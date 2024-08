Directora del SernamEG profundiza salida de Isabel Amor del organismo: afectada anunció acciones legales

14 de Agosto de 2024

Priscilla Carrasco aseguró que Amor relativizó la condena de su padre en una entrevista y entregó tarde la condena que recibió por violación a los derechos humanos.

Compartir

La directora del Servicio Nacional de la Mujer (SernaMEG), Priscilla Carrasco, se refirió a la polémica salida de Isabel Amor a solo dos días de haber asumido como directora regional del organismo en Los Ríos.

En conversación con ADN Radio cuestionó que la ex presidenta de la Fundación Iguales informara de la condena de su padre, Manuel Amor, una vez que ya había sido designada para el cargo público.

“Nosotros tenemos una postura clara respecto a que los hijos de personas que cometen violación a derechos humanos no tienen que cargar con el delito de su padre. (En este caso) más bien es no contar la información“, sostuvo.

En ese sentido, argumentó que recurrieron a esta causal porque “son antecedentes sensibles, porque efectivamente son temas que tienen que ver con las materias que trabajamos en el servicio”.

“Nosotros trabajamos desde una perspectiva de derechos, desde un enfoque de género y por lo tanto, para nosotros es importante tener esos antecedentes. Más allá, insisto, y en esto quiero ser muy clara, aquí no ha habido ninguna arbitrariedad respecto a que su padre cometió estos delitos, y efectivamente tiene una condena por violación a DD.HH, sino que, la unidad en la que tú entregas información, que tiene que ver con tu historia, que tiene que ver con elementos para ejercer tu cargo, y ya al final de la decisión, tiene que ver con la postura que tú adoptas frente a hechos de esta naturaleza“, explicó.

Por otro lado, Carrasco hizo alusión a la entrevista que Isabel Amor dio a El Mercurio en junio, donde se refirió a la condena por violación a los derechos humanos de su padre. Allí, aseveró que no entrega “una condena clara respecto a la situación cometida por el padre y por lo tanto tampoco tiene que ver con claridad respecto a un fallo judicial que es público a esta altura también”.

“Efectivamente tiene párrafos que a nosotras nos parece que relativizan una condena que ha emitido la justicia de Chile en torno a un violador de derechos humanos”, agregó, y que por lo mismo “hay un piso mínimo que es la defensa irrestricta a los derechos humanos y esa efectivamente es una posición que sobre todo tenemos que tener las personas que lideramos equipos y somos autoridades regionales”.

Por último, cuestionó “que salga otra entrevista editada con justamente aquellos párrafos que hacen alusión a su padre y a su posición respecto de su padre”.

Isabel Amor anuncia acciones legales

Isabel Amor anunció que presentará “todas” las acciones legales pertinentes tras su salida del SernamEG a solo dos días de haber sido designada como directora regional en Los Ríos.

En conversación con 24 Horas se refirió al comunicado del organismo, donde sostuvo que “esto es una cuestión que de verdad da mucha vergüenza que el Estado chileno esté nuevamente llenándose la boca con que vamos a parar con la violencia hacia las mujeres en el trabajo y hagan una cuestión así, una declaración pública ordinarísima (sic), que no fija ningún parangón con la realidad”.

Además de reconocer que está defraudada del Gobierno, Amor aseguró que hay “motivaciones políticas detrás de su salida” y acusó una “vulneración grotesca a mis derechos humanos”.

Por lo mismo, y a raíz de lo vivido, Isabel Amor anunció que presentará “todas las acciones judiciales necesarias” y que “esto es inaceptable. De hecho, si esto derivara en acciones políticas mayores, y si esto derivara en modificaciones al sistema de Alta Dirección Pública, que así sea”.

“No puede ser que seleccionen a los mejores profesionales y los saquen porque se les da la gana, porque alguien les dijo que aquí iba a haber un cobro de hijo por esto. Esto no es justo, no es justo para mí, no es justo para muchas personas que pasan por situaciones iguales a las mías”, aseveró.

Consultada por estas acciones legales, la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, indicó que “las personas, por supuesto que pueden ejercer sus derechos en estas dimensiones. Creemos que las vías institucionales son las vías por las cuales hay que resolver estos aspectos y desde esa perspectiva, sí, claro, nosotros también entendemos que esto es posible, que ella puede ejercer sus derechos en esas materias y que nosotras, por supuesto, vamos a responder de acuerdo a todos los argumentos que tenemos para haber tomado esta decisión”.

La condena del padre de Isabel Amor

El padre de Isabel Amor, Manuel, es médico y militar (r) del Ejército, y fue condenado a tres años y un día de presidio por ser cómplice del delito de secuestro calificado en septiembre de 1973, del militante de las Juventudes Comunistas, Luis Corvalán Castillo, hijo del secretario general del PC, Luis Corvalán.

La decisión de la justicia se dio a conocer en abril de este año, luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos presentados por los imputados.