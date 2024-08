“No hay ningún antecedente”: Yáñez descarta participación de carabineros en robo a Brinks

23 de Agosto de 2024

El general director aseguró que en caso de que así fuese tomará las decisiones más drásticas.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió a la presunta participación de funcionarios de Carabineros en el robo a la sucursal Brinks ubicada en Rancagua.

En conversación con Radio Cooperativa, la máxima autoridad policial aseguró que “hasta el minuto, no hay ningún antecedente que de cuenta de que hay carabineros que estén involucrados” en el ilícito.

“Lo que yo puedo señalar es que efectivamente hay una declaración de un testigo que dice que escuchó que habrían carabineros comprometidos“, agregó el general director.

Por otro lado, Yáñez destacó la labor que realizaron los funcionarios el pasado viernes. “Fue un procedimiento de alta violencia, ellos arriesgaron su vida, y gracias a su intervención se pudo detener a 18 personas y anoche a dos más, y levantar mucha evidencia que es material de la investigación”, recalcó.

Las declaraciones de Ricardo Yáñez ocurren luego de que ayer, en un punto de prensa en el Biobío, también se refiriera a la presunta participación de funcionarios de Carabineros en el robo a Brinks.

En la instancia, dejó en claro que “hasta el momento, y tal como lo ha señalado el fiscal regional, no existe ningún antecedente que dé cuenta con mayor detalle de aquello, lo que no significa que no se va a investigar, que no se va a buscar toda la información necesaria”.

“Como ha sido siempre la línea de este general director en la institución, en el caso de que hubiese alguna persona de la institución involucrada en alguno de estos hechos, créanme que no nos vamos a demorar ni un segundo, ni a desviarnos ni un milímetro en tomar las decisiones más drásticas con ellos“, dijo.