Vallejo y Cariola repasaron a Mañalich por dichos sobre sus embarazos

1 de Septiembre de 2024

Tanto la ministra vocera, Camila Vallejo, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, repudieron las palabras del ex ministro Jaime Mañalich, quien aseguró que sus embarazos respondieron a una estrategia política.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, criticaron las declaraciones del ex ministro de Salud Jaime Mañalich, quien dijo que los embarazos simultáneos de ambas figuras del Partido Comunista respondieron a una estrategia políticas.

Luego de que el presidente Gabriel Boric afirmara que “atribuir el embarazo de Camila y Karol a una supuesta estrategia es lo más miserable que he visto en mucho tiempo en política“, y que el propio ex secretario de Estado admitió que se arrepentía de lo que dijo y planteó que “efectivamente, creo que allí hay una cosa indebida“, las líderes comunistas emplearon las redes sociales para repasar al ex secretario de Estado.

La más dura con su respuesta a Mañalich fue Camila Vallejo, quien a través de su cuenta en X planteó que “las críticas y la confrontación de ideas son parte de la política. Sin embargo, la entrevista del ex ministro de salud habla de lo violenta que puede ser la ignorancia y el machismo“.

“Si hay algo que no es accidental son esas expresiones machistas que se repiten en el tiempo; ayer para ellos embarazarse era un frío cálculo para estar en política (2013), ahora un frío cálculo para salir de la política a guardarse (2024). O no tienen idea de lo que es traer un hijo/a al mundo o realmente proyectan en nosotras lo que ellos mismos son“, planteñó la secretaria de Estado a continuación.

Cerró su comentario agradeciendo “los apoyos transversales. Y que estos malos ejemplos sirvan para seguir promoviendo una maternidad protegida, deseada y respetada“.

Cariola se sumó a Vallejo en sus críticas a los dichos de Mañalich

Luego de la respuesta de Camila Vallejo a Jaime Mañalich fue el turno de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karola Cariola, quien también empleó su cuenta de X para responder a los dichos del ex ministro.

“Agradezco todas las muestras de apoyo y solidaridad frente a las lamentables palabras del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich“, comenzó su mensaje.

“Tal como ya lo dije, ser madre es una hermosa decisión que he tomado consciente, voluntariamente y que me hace muy feliz“, manifestó a continuación.

Concluyó su posteo solidarizando “con mi compañera Camila Vallejo, con quien estamos felices de coincidir en esta hermosa etapa de nuestras vidas“.