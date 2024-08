“Hay una cosa indebida”: el mea culpa de Jaime Mañalich tras crítica de Boric por sus dichos sobre embarazos de Vallejo y Cariola

31 de Agosto de 2024

El ex ministro de Salud Jaime Mañalich asumió como un error el aseverar que los embarazos simultáneos de Camila Vallejo y Karol Cariola responde a una extrategia política.

El ex ministro de Salud del ex presidente Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, ofreció hoy disculpas por sus dichos sobre los embarazos simultáneos de la ministra Camila Vallejo y la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, y asumió que “deslicé una expresión desafortunada”.

Horas después de que el presidente Gabriel Boric criticara duramente las palabras de Mañalich, quien dijo que el embarazo de ambas figuras del Partido Comunista respondía a una estrategia política, el ex secretario de Estado reconoció públicamente su error.

Entrevistado por Meganoticias, Jaime Mañalich admitió que se arrepentía de lo que dijo y planteó que “efectivamente, creo que allí hay una cosa indebida“.

Dijo a la vez que aquello no correspondía a “una persona como yo, que no tiene un carácter machista y que, al contrario, ha luchado continuamente por los derechos de la mujer“.

Qué fue lo que dijo Mañalich de Vallejo y Cariola

Entrevistado por radio Biobío, el ex ministro Jaime Mañalich manifestó que no creía que el embarazo al mismo tiempo de ambas líderes comunistas fuera fruto de la casualidad, sino que respondió a una estrategia.

“El embarazo de las dos grandes dirigentes del Partido Comunista de facto, simultáneo, a mí me hace pensar que los embarazos de ellas no son accidentales, ellas tomaron la decisión de quedar embarazadas“, planteó el ex ministro.

Manifestó que “pensando, efectivamente, que hay que guardar energía para una próxima oportunidad y que eso hace que este sea un momento oportuno para tener una guagua (…). O sea, ¿por qué dos mujeres jóvenes en edad de tener niños toman la decisión? En el juego de decisiones, hay mujeres que se dedican a la política y deciden no tener niños por su carrera política. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que es el momento oportuno“, aseguró.

Esta mañana el presidente Gabriel Boric repudió las palabras de Jaime Maálich y aseguró que “atribuir el embarazo de Camila y Karol a una supuesta estrategia es lo más miserable que he visto en mucho tiempo en política“.

“No solo porque estoy seguro que jamás se prestarían para algo así, sino por la violenta falta de respeto de especular sobre las opciones, tiempos y motivos de una mujer“, complementó el mandatario, quien añadió que “ojalá haya una condena transversal de la derecha (y de la sociedad entera) a esta estupidez“.