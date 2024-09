Chats de Luis Hermosilla revelan supuestas gestiones en elección de fiscal nacional: esto dijo Elizalde tras ser mencionado

5 de Septiembre de 2024

Conversaciones de WhatsApp de Hermosilla revelan quién era su favorito para ser fiscal nacional. Tras ser mencionado en uno de estos chats, Elizalde aclaró su presunto vínculo con el abogado.

Los chats de WhatsApp de Luis Hermosilla se han convertido en una caja de pandora, de la cual se han abierto diversas aristas en distintos rincones del poder, y ahora salieron a la luz presuntas gestiones en la elección del fiscal nacional.

La Tercera accedió a parte de los mensajes que tiene acceso la Fiscalía y que este miércoles fueron entregados al hermano y defensor del reputado abogado, Juan Pablo Hermosilla.

En este sentido, se aprecian las supuestas gestiones que Luis Hermosilla intentó realizar con respecto a los nombramientos judiciales o del Ministerio Público, donde mostró su apoyo a la candidatura del fiscal José Morales, como sucesor de Jorge Abbot en la Fiscalía Nacional.

Bajo este contexto, tuvo un intercambio de mensajes con el abogado Francisco Feres, quien es cercano al Partido Socialista (PS) y amigo de los fundadores de grupo Patio, según consignó el citado medio.

“Elizalde se está jugando a mil por (Ángel) Valencia”, le manifestó Hermosilla a Feres el 12 de noviembre de 2022.

A lo que agregó: “Ojalá el Gobierno tuviera claro que el único que tiene las capacidades de gestión, liderazgo y técnicas para hacerse cargo del tema delictivo es JM (José Morales). Podrían descansar en él todo este flanco de la situación nacional que nos afectará los próximos años”.

Posteriormente, el Gobierno de Boric dio a conocer que su candidato a la Fiscalía Nacional era José Morales. Ante esto, la conversación entre Hermosilla y Feres se volvió a reactivar: “Misión cumplida… Hasta ahora”, dijo Francisco. A lo que Hermosilla contestó: “Eso es. Con calma”.

Luego de ello y un día antes de que la nominación de José Morales como fiscal nacional se votara en el Senado, el penalista volvió a chatear con Feres, en relación a los apoyos que tendría Morales.

“¿Sabes algo de la votación en el Senado mañana? ¿Te dicen algo en el Gobierno?”, consultó Hermosilla.

A lo que Feres contestó: “Estoy a la espera de último reporte. Íbamos bien, pero hay ruidos nuevos… te aviso en cuanto sepa”.

¿Cómo se enteraron del rechazo a José Morales?

En pleno debate en el Senado, el imputado le escribió nuevamente a Feres: “Los 9 UDI están seguros”.

Así fue la conversación del 29 de noviembre de 2022:

Hermosilla : ¿Cómo vamos?

: ¿Cómo vamos? Feres : Creo que en RN con cueva hay 4

: Creo que en RN con cueva hay 4 Hermosilla : Parece que no se desordenaron los socialistas. Y que no llegamos

: Parece que no se desordenaron los socialistas. Y que no llegamos Feres : No está claro

: No está claro Hermosilla : ¿Qué está pasando?

: ¿Qué está pasando? Feres : Va a salir electo… creo yo!

: Va a salir electo… creo yo! Hermosilla : ¿Tu fuente es buena?

: ¿Tu fuente es buena? Feres: Creo que sí… actualizándose

Pese a que estimaron que José Morales sería ratificado como nuevo fiscal nacional, con 31 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, el Senado rechazó la propuesta, y Ángel Valencia finalmente asumió el cargo.

“Las abstenciones nos mataron…”, comentó Feres.

Álvaro Elizalde descartó lazos con Hermosilla tras mención en chats

Luego de que se dieran a conocer las mencionadas conversaciones de WhatsApp, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, descartó haber recibido presiones en la votación para elegir al fiscal nacional.

Bajo este contexto, sostuvo que “no voté por el Sr. Valencia y pueden ver mi intervención señalando explícitamente que no lo hacía porque lo conozco hace muchísimo tiempo, una amistad desde los tiempos en que éramos estudiantes”.

“Fui explícito y, desde ese punto de vista, me pareció prudente, razonable y responsable, abstenerme”, añadió.

Por otra parte, el secretario de Estado aseguró que “no tengo intercambio de WhatsApp con Luis Hermosilla, no tengo su teléfono. Jamás hemos intercambiado WhatsApp”.

“Él me menciona en un WhatsApp que envía a otra persona, donde queda totalmente claro que su candidato a fiscal Nacional era José Morales y no Ángel Valencia”, dijo.

“No me tengo por qué hacer cargo de los WhatsApp que envía una persona que está privada de libertad, con prisión preventiva, en razón de una investigación que se origina en una grabación donde él mismo reconoce que ha cometido delitos”, sentenció Elizalde.

La sincera opinión de Luis Hermosilla sobre Sebastián Piñera

Otra de las frases de Luis Hermosilla que han quedado al descubierto, tienen que ver sobre su opinión con respecto a Sebastián Piñera. Lo anterior a raíz de la foto que el fallecido ex mandatario en la Plaza Baquedano, el lugar ícono del estallido social.

Las críticas no tardaron en llegar, de hecho, el medio The New Times publicó una nota titulada El Presidente de Chile desata indignación con visita a la plaza de protestas. Dicha nota fue enviada vía WhatsApp por el empresario Antonio Jalaff a Luis Hermosilla.

Ante esto, el abogado reaccionó: “Es un pelotudo!!”. Calificación con la que Jalaff estaba de acuerdo: “Un verdadero imbécil”, respondió. “Se pasó”, replicó el penalista en aquel momento.