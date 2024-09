Alberto Chang culpó a su difunta mamá por las estafas que se le acusan: “No la puedo perdonar”

Actualizado el 6 de Septiembre de 2024

El empresario, quien está detenido el Malta por fraude, aseguró que la responsable de las acusaciones de estafa en su contra es su ya fallecida mamá.

Alberto Chang, empresario chileno creador del cuestionado Grupo Arcano, apuntó a su difunta madre, Verónica Rajii, como responsable de las acusaciones de estafa que existen en su contra y por la cual nuestro país busca su extradición.

En entrevista con Informe Especial de TVN desde Malta, donde está detenido por fraude con tarjetas de crédito y hurto agravado, Chang aseguró que “a pesar de que ella ha muerto todavía no la puedo perdonar, aún después de la muerte”.

El empresario, que huyó a Europa junto a su madre luego de que surgieran acusaciones de estafa piramidal, explicó que tras escapar a Malta le dijo que “tenemos que ser capaces de solventar todas las obligaciones. Todo el dinero está en las cuentas internacionales y para poder cubrir todo esto hay que mover dinero del fideicomiso”.

En vista de que era buscado por la Justicia, Alberto Chang declaró que le dio una serie de instrucciones a Verónica Rajii para que pudiera acceder al supuesto fideicomiso de 100 millones de dólares que posee, pero no le hizo caso y fue detenida en Chile.

“Yo le dije mira, esta situación es crítica, se nos va a acabar el dinero, y le dije si tú vuelves a Chile te van a meter presa y no nos vamos a ver nunca más. Entonces me dijo estás siendo dramático, a mí no me va a pasar nada, yo nunca he firmado, yo no soy gerente general, yo ya vendí mis acciones, yo no tengo nada que ver. Lo cual es cierto”, agregó.

Pero a su vuelta, la madre de Chang fue detenida y recibió una pena de cuatro años de libertad condicional vigilada tras aceptar su responsabilidad en los hechos por los cuales era investigada junto a su hijo.

Esta situación, según Alberto Chang, hizo que perdieran la posibilidad de acceder a su fideicomiso, ya que con “ella en prisión, pasaron seis meses así más o menos, llegó diciembre, en diciembre expiró su acceso al fideicomiso, porque estos accesos son dados año a año y expiran al final, en diciembre, y yo tuve a su vez, mi extradición empezó, yo fui arrestado acá, empezó mi juicio y yo hablé con ella y le dije mira, lo que tú has hecho es imperdonable“.

“Le dije te podrías haber quedado en Malta. No, decidiste irte a Chile a pesar de que yo te pedí. En Chile te dije por favor quédate porque si te mueves te van a arrestar. Te moviste, te arrestaron. Nunca me pude defender, tú has quedado como la víctima, pero en realidad la única persona que ha sido… que en el fondo aunque yo he querido pagar y no he podido, he sido yo”, detalló Chang,

Esa fue la última vez que cruzó palabra con Verónica Rajii, en diciembre de 2016, puesto que su madre falleció seis años después y “a pesar de que ella ha muerto todavía no la puedo perdonar, aún después de la muerte. ¿Por qué? Porque yo sigo viviendo esto y yo sigo tratando, o sea, lo que yo le pedí a ella que hiciera que era irse de Malta al fideicomiso y acceder al dinero, es lo que yo ocho años después sigo queriendo hacer”.