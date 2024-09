Fiscalía abre investigación contra hija de juez Sergio Muñoz por teletrabajo desde Europa

13 de Septiembre de 2024

La hija del magistrado de la Corte Suprema realizaba sus audiencias vía Zoom desde Europa.

El Ministerio Público abrió una investigación en contra de Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, quien además es hija del magistrado de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

La indagatoria contra Graciel Muñoz se inició luego que un reportaje de radio Biobío en 2023 diera cuenta que la magistrada viajó en numerosas ocasiones a Italia y España en medio de la pandemia, liderando y resolviendo audiencias de manera telemática.

Si bien el Poder Judicial permitió la realización de audiencias telemáticas durante la pandemia de Covid-19, se determinó que la hija de Sergio Muñoz cometió una serie de irregularidades, como no trabajar en su jurisdicción, que era Santiago; no respetar las normas sanitarias al viajar continuamente a Europa, y no informar a tribunales el domicilio desde el cual realizaría teletrabajo.

Por este tipo de situaciones es que en su momento recibió una amonestación privada de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a lo que ahora se suma la denuncia que realizó la ONG Quiero Vivir Sin Delincuencia y Sin Corrupción, que acusó a Graciel Muñoz de falsificación de instrumento público, ya que aseguró que estaba en Chile, lo que no era cierto.

Para la organización, el teletrabajo “en ningún caso significaba hacer uso de vacaciones encubiertas, sino que es una medida de cuidado tendiente a resguardar la salud y seguridad de la población, y en este caso en particular de los funcionarios judiciales”.

En vista de estos hechos, pidió un registro de todas las audiencias de Gracil Muñoz entre marzo de 2020 y octubre de 2022, así como las solicitudes para realizar teletrabajo y audiencias por vía telemática, ya que uno de los viajes de la jueza se extendió por cerca de ocho meses.