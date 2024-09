“Llamé 10 veces a Enel y no pasaba nada”: el drama de las familias de las personas electrodependientes fallecidas tras los cortes de luz

Actualizado el 14 de Septiembre de 2024

Llamadas sin respuesta, falta de apoyo y propuestas insuficientes tras la muerte de sus seres queridos, es el drama que deben enfrentar los familiares de los pacientes electrodependientes fallecidos tras los cortes de agosto.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra la distribuidora Enel, luego que se conociera la muerte de tres pacientes electrodependientes, en el marco de los prolongados cortes de luz que se generaron en agosto.

Uno de los fallecidos fue Benedicto Ahumada de 78 años, afectado por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo que dependía del oxigeno que le entregaba su máquina.

Sin embargo, su hermana Lucy Ahumada relató que “falleció el 2 de agosto, a las 10 de la mañana, por causa del temporal y la falta de la luz. Era electrodependiente”.

La mujer detalló a diversos medios sus intentos de ponerse en contacto con Enel, los que resultaron infructuosos, ya que a pesar de estar en el registro de la empresa como paciente electrodependiente desde febrero del año pasado, recién respondieron sus llamados tras la muerte de Benedicto.

“Yo pregunté si le venían a instalar de inmediato el equipo que ellos ponen. En algún momento me dicen: ‘Usted llama y nosotros vamos altiro a instalarlo’. Pues yo le dije, llamé como 50 veces y no me atendió ningún teléfono de los que usted me dio“, cuestionó Lucy, quien reveló la insólita oferta que le ofreció Enel por su deceso.

“Nos ofrecieron un prorrateo de la luz, pero ¿cómo va a pagar eso la vida de mi hermano? Mi familia y yo decidimos presentar una denuncia”, agregó.

El segundo caso corresponde a una mujer de 84 años que corrió la misma suerte que Benedicto Ahumada, ya que a pesar de sus llamados a Enel para recibir un equipo de generación eléctrica, finalmente dejó de existir por un paro respiratorio tras más de 50 horas sin luz.

A ellos se sumó Gladys de 86 años, residente de La Cisterna, quien recibió un equipo de generación por parte de la distribuidora eléctrica tras estar 21 horas sin luz, por lo que falleció por una bronconeumonía bilateral.

“Existen antecedentes fundados, reconocidos por la concesionaria fiscalizada, de hechos que configuran contravención a las obligaciones impuestas por la regulación a Enel Distribución S.A., toda vez que no se observó para los tres pacientes electrodependientes inscritos en el registro una mitigación de los efectos de las interrupciones, como tampoco un restablecimiento prioritario del suministro eléctrico”, acusó la SEC en su formulación de cargos.