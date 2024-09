La respuesta de Marcela Cubillos tras recibir duras críticas por millonario sueldo en la Universidad San Sebastián

Actualizado el 24 de Septiembre de 2024

La candidata a la alcaldía de Las Condes se defendió de los cuestionamientos por recibir cerca de $17 millones en la institución, pese a que sostienen que "no daba clases ni realizaba actividades concretas".

Las revelaciones del Caso Audios han golpeado fuertemente a la Universidad San Sebastián (USS), puesto que varios personeros investigados tenían vínculo con la casa de estudios. Ejemplo de esto es el caso de la suspendida jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el ex ministro de Vivienda del Gobierno de Piñera, Felipe Ward, y el presidente del directorio de la universidad, Andrés Chadwick, quien es íntimo amigo de Luis Hermosilla.

Sin embargo, habría una nueva arista que ubica a la USS en el centro de la polémica, la cual involucra a la ex ministra de Educación y actual candidata a alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos, quien en la teoría se desempeñaba como docente, cuya tarea era remunerada con “contratos suculentos“. No obstante, fuentes citadas por El Mostrador, aseguran que no daba clases ni realizaba actividades concretas.

En esa línea, se dio a conocer que Marcela Cubillos tenía un sueldo de 17 millones de pesos brutos mensuales. Además, aseguran que se también se le pagaron los meses que la ex secretaria de Estado estuvo viviendo en Madrid, cuando acompañó a su esposo, Andrés Allamand, en la Secretaría General Iberoamericana.

Bajo este contexto, cuando explotó el Caso Audios, la institución buscó negociar los contratos de forma ordenada para no quedar expuesta.

Según las fuentes citadas por El Mostrador, la casa de estudios funcionaba como una “sala de espera entre campañas electorales de la derecha” y como una fuente de “sobresueldos”.

La respuesta de Marcelo Cubillos a raíz del millonario sueldo que tenía en la Universidad San Sebastián

La candidata por la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, utilizó sus redes sociales para defenderse de los cuestionamientos a su millonario sueldo en la Universidad San Sebastián. “Sí, dejé un muy buen trabajo para asumir la candidatura en Las Condes“, partió diciendo.

En este sentido, detalló que en “el año 2020 empecé a trabajar en la USS hasta agosto de este año. En docencia e investigación“.

A pesar de ello, fuentes citadas por dicho medio aseguraron que no era cierto y que Cubillos nunca hizo clases.

Para cerrar, la ex secretaria de Estado sostuvo que “mi marido ejerce un cargo en España, sí. Yo trabajo en Chile”. A lo que añadió: “Siempre entre los profesores mejor evaluados por los estudiantes de la Facultad y publiqué, durante estos años, 3 libros y un cuarto en colaboración con otros académicos”.