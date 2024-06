El mea culpa de Daniela Peñaloza (UDI) tras descartar reelección en Las Condes: “Nunca pensé que había errores administrativos tan importantes”

24 de Junio de 2024

Dos meses después de bajarse de la carrera por la reelección, la alcaldesa de Las Condes reconoció confió en el funcionamiento de la "estructura" del municipio, lo que explicaría las fallas en el control interno. Además, descartó que la UDI le haya dado la espalda en su repostulación.

“No estoy dispuesta para que mi nombre sea factor de división, frente a este desafío que es mayor. Por eso, he decidido no repostular al cargo de alcaldesa”. Con esas palabras, el 4 de abril pasado, la jefa comunal de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), descartó la posibilidad de ir a la reelección el 27 de octubre.

“Lamentablemente, en los últimos meses se ha buscado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado, de manera infundada. Con especulaciones que son injustas y que buscan crear falsos empates sin medir consecuencias y que terminan produciendo un gran daño”, señaló en la oportunidad, flanqueada por los líderes de Chile Vamos.

Su salida de la carrera por la Municipalidad de Las Condes ocurrió casi un mes después de que la ex ministra Marcela Cubillos (ind) anunciara que postularía como independiente al sillón que Peñaloza ocupa desde 2021.

A la arremetida de la ex gremialista, se sumaron las investigaciones y sumarios a su labor en el municipio del sector oriente. Esa misma semana, de hecho, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago había dado el visto bueno para levantar el secreto bancario de Daniela Peñaloza y de otros funcionarios de Las Condes. Esto, en el marco de la investigación por un presunto sobreprecio de $430 millones en la compra del terreno para construir un Cesfam.

Poco más de dos meses después de desistir de su candidatura, Peñaloza se refirió a su paso por la alcaldía de Las Condes. En entrevista con el vodcast Incómodas, que conduce Catalina Edwards, la jefa comunal señaló que el último tiempo, para ella, ha sido “una maravillosa montaña rusa, casi perfecta. De subir, bajar, de muchas emociones. De transitar por decisiones difíciles, incómodas, pero de mucha paz y tranquilidad. Al final, todo cae por su propio peso y uno vuelve al centro”.

La jefa comunal expresó que “yo soy alcaldesa por una profunda vocación, y siento un compromiso con todos los vecinos de Las Condes. Ese compromiso era paralelo a mi posibilidad de reelegirme y a la posibilidad de una campaña. Acá siempre ha habido dos caminos, el de una eventual reelección —que sabemos que en este momento no va a ser—, y el de seguir con un programa de gobierno y de administración que dura hasta el 6 de diciembre”.

“Ha sido muy gratificante. Los vecinos son muy cariñosos. En cada actividad [me dicen] que me van a echar de menos, [me preguntan] por qué me voy. Al final, es una despedida, una despedida con mucho cariño”, añadió.

La bajada de Daniela Peñaloza: “A mí no me dieron la espalda”

En la entrevista, Daniela Peñaloza se refirió a las circunstancias que rodearon su bajada de las elecciones municipales. “Yo estoy en política por un proyecto común, no sólo de partido. Un proyecto que va más allá de lo mío y de mi nombre. Y, obviamente, empecé a sentir que eso ya no tenía esas características. Yo no podía ser parte de un falso conflicto político en Las Condes. No estaba disponible para que mi nombre estuviera mezclado en esa juguera. Fue incómodo, fue difícil, fue muy triste. Es una decisión que me duele”, expresó la actual alcaldesa UDI.

La jefa comunal aclaró que “siempre sentí un respaldo super transversal, no solamente de la UDI —el partido en que milito— sino también de Chile Vamos. En eso no hay quejas”. Además, descartó que su colectividad le haya “quitado el piso”: “No fue así. Obviamente, yo no me puedo hacer cargo de las impresiones y sensaciones de todos. Y, la verdad, no fue así. Por eso, estoy súper tranquila. A mí no me dieron la espalda, al contrario. Es una decisión que tomé con mucha libertad”.

“El día que me bajé […], yo estaba en la UDI —que es mi casa política—, con todos los presidentes de Chile Vamos. La señal era clara, y es de unidad. Eso es lo que tiene que buscar el sector: la unidad. El final, para mí en lo personal, es la Municipalidad de Las Condes, pero, desde el punto de vista político, es la presidencial de dos años más. Y, para eso, hay que estar disponibles aunque sea incómodo”, aseguró.

Daniela Peñaloza relató que “no es verdad que me sugirieron algo y yo tomé esta decisión. Esta fue una conversación muy sincera, donde yo consideré que la mejor opción para mí, para mi proyecto personal […] y mi familia, era no seguir en este paso por la alcaldía de Las Condes. Estoy muy tranquila con esta decisión, porque creo que fue la correcta”.

Alcaldesa Peñaloza: “Confié en una estructura, y no debí haberlo hecho en la forma en que lo hice”

Consultada respecto a las investigaciones al municipio que encabeza, planteó que “yo soy una convencida de que en la administración pública, con las platas públicas, la fiscalización y las auditorías son el desde. No creo que me hayan jugado en contra”.

“Son casos que, desde el día uno en que me di cuenta de que podía haber algo, pedí que se investigaran. He sido activa en presentar toda la documentación, y espero que la información la tengamos dentro de los seis meses que quedan, para poder asumir esas noticias siendo alcaldesa, y hacer un cierre de todo ese proceso”, afirmó.

Según Daniela Peñaloza, es necesario “separar las cosas” al evaluar su gestión. Esto, porque “me dediqué en cuerpo y alma a los temas de seguridad […]. Qué otra comuna en el país puede decir que tiene los mejores índices de seguridad en los últimos 20 años. En Las Condes podemos decirlo”.

“Si yo miro para atrás, y hago una reflexión, yo confié en una estructura en la que no debiera haber confiado en la forma en que lo hice. En personas, en equipos, que llevaban 15, 20 o 25 años haciendo una pega. Yo no les estaba pidiendo una pega distinta, no les dije lleguemos a la Luna. Todo lo que nosotros hicimos ya se había hecho antes. Yo nunca pensé que había errores administrativos tan importantes en esos procesos”, reconoció la alcaldesa Peñaloza.

La jefa comunal expresó que “me voy con el lado positivo, luminoso, porque incluso con las sombras que ha tenido mi experiencia como alcaldesa, la raya siempre es positiva. Me planteé siempre una buena gestión, y creo que eso se logró”.

La irrupción de Marcela Cubillos: “Me hubiese gustado que esos liderazgos compitieran en otras comunas”

Respecto a la arremetida de Marcela Cubillos, la militante UDI señaló que “nadie podría negar el liderazgo que ella tiene y sus capacidades. Estoy trabajando para hacer una entrega a ella, cuando salga electa alcaldesa, con todo lo que hemos hecho estos años”.

“Yo quiero que las ideas de la centroderecha crezcan. Me hubiera gustado que liderazgos como el de ella hubiesen competido en otras comunas, para hacer crecer la torta. Porque la centroderecha en Las Condes ya está […]. Para mí, siempre los desafíos son arrojarse a una piscina que puede estar con poca agua”, deslizó.

Según Peñaloza, “yo habría hecho otra cosa. Pero ella tiene la libertad de hacer lo que quiera, y lo que me corresponde como alcaldesa […] es entregarle la mejor municipalidad con todos los proyectos que puedan quedar pendientes”.

Además, narró que se enteró de la postulación de Cubillos a través de un WhatsApp que la ex UDI le envió desde España. “Me dijo cuál era su intención, y le dije que teníamos que juntarnos, que conversáramos cuando ella volviera de España”, relató.

“Esto no terminó como yo habría querido que terminara, a mí me hubiera encantado ir a la reelección […]. Y no por mí, sino porque hay proyectos que están pendientes […]. Entonces, yo no me quería ir. Pero este proyecto político tiene sentido cuando es en coalición, cuando es en conjunto […]. Hay que bajar la cabeza cuando crees que puede estar en riesgo algo que va más allá de tu proyecto. Yo no iba a permitir nunca que mi nombre pusiera en riesgo el resultado de las elecciones municipales […] y una eventual presidencial”, cerró.