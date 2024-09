Sernac ofició a L’Oreal por denuncias de caída de cabello tras usar shampoo de la línea Elvive

26 de Septiembre de 2024

El organismo indicó que los consumidores se han quejado de irritación, cambios capilares relevantes y caída de cabello en grandes cantidades.

Compartir

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a L’Oreal tras recibir una serie de reclamos sobre los efectos adversos que estaría provocando el uso del shampoo de la línea Elvive Hidra Hialurónico.

El organismo indicó que los consumidores se han quejado de irritación, cambios capilares relevantes y caída de cabello en grandes cantidades, apuntando que si bien no se ha emitido una alerta de seguridad por estamentos por el ISP, anunció que indagará la situación.

En esta línea, instó a los consumidores que presenten eventuales problemas al usar el shampoo reporten la situación en su sitio oficial, aportando datos como lote del producto, fecha de vencimiento, tiempo de uso, entre otros que se consideren relevantes.

Sernac precisó que pidió a L’Oreal informar los resultados de los análisis de laboratorio que están asociados a la calidad del producto, desempeño y la composición bioquímica de la línea de productos asociados a Elvive Hidra Hialurónico.

Junto con ello, dio a conocer uno de los testimonios recabados, donde una usuaria de Chiguayante detalló que “uso desde hace un montón de tiempo la línea de shampoo Elvive, pero desde aproximadamente 5 meses compré la línea Hidra Hialurónico, de principio todo bien, pero hasta hace algunos meses me percate que se me estaba cayendo demasiado el cabello y lo asocié al estrés jamás pensando que era culpa de los productos”.

“Fui al psicólogo y me recetaron Vitaminas de biotina, para poder controlar la caída del pelo, pero ya tengo pelones cada vez que me cepillo el pelo me caen cientos cabe destacar que nunca he tenido problemas de caída de cabello, lo cual ahora me entero por RRSS que hay muchas chicas de Chile en mi misma situación que utilizan la misma línea de productos Hidra Hialurónico y están masificando esta información, favor dar solución para que den de baja este producto, y puedan darnos solución a la gente afectada, adjunto fotos de la caída de mi pelo”, prosiguió la consumidora.