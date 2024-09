BancoEstado nuevamente presenta problemas para realizar transacciones y pagos en su aplicación

Actualizado el 27 de Septiembre de 2024

Usuarios de BancoEstado han reportado una nueva caída del sistema, en pleno fin de mes.

Diversos usuarios de BancoEstado han reportado la caída de su aplicación, lo cual tiene a los clientes sin poder ingresar a la app, revisar su saldo, ni realizar transferencias, ni transacciones.

En el penúltimo día hábil del mes, en donde muchas personas reciben el pago de sus respectivos sueldos, la aplicación de la entidad bancaria tuvo una caída de sus sistema.

A raíz de lo anterior, los clientes de BancoEstado a través de redes sociales reportaron que la app no carga, lo cual no les permite acceder a su saldo, ni tampoco pueden realizar transacciones. “Tenemos intermitencias en nuestros servicios. Estamos trabajando para resolverlo” y “No fue posible cargar la información de tu producto”, son los mensajes que les aparecen a los usuarios en la aplicación.

Actualización: a esta hora, BancoEstado informó que la intermitencia que presentó la aplicación ya se resolvió.