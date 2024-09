Marcela Cubillos por los 17 millones en la U. San Sebastián: “Es extraño que mi sueldo sea el único que se filtró”

28 de Septiembre de 2024

La canditata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, reiteró que es cada universidad la que determina los sueldos que paga a sus académicos.

Compartir

Marcela Cubillos justificó nuevamente su sueldo mensual de 17 millones de pesos brutos en la Universidad San Sebastián (USS), a la vez que se mostró extrañada de que la suya fue la única remuneración pagada por la casa de estudios superiores a sus profesores que se filtró a la prensa.

La actual candidata de Chile Vamos a la Municipalidad de Las Condes reiteró que fue la universidad la que fijó el monto de su sueldo, y aseguró que cumplió con todas las tareas y labores que le fueron asignadas como parte de su trabajo.

“He tenido distintos sueldos en distintas etapas, porque no me dediqué siempre a la universidad. Ganaba 11 millones líquidos, 17 millones brutos, que es lo que ha salido. Es la universidad, como institución privada, la que fija la política de remuneración y acá es la universidad la que asigna determinado valor para el proyecto educativo que ellos están instalando”, le dijo Cubillos a El Mercurio.

Consultada si se justificaba ese sueldo que no recibe ningún otro académico en el país, la ex ministra de Educación en el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera manifestó que “la universidad me asigna un valor especial por tenerme“.

“Además de ser abogada de la Universidad Católica, fui diputada, fui ministra de Medio Ambiente y Educación, estuve en el proceso constituyente, y estaba a disposición de los distintos proyectos a los que se me pedía incorporarme”, complementó.

La extrañeza de Marcela Cubillos por la filtración de su sueldo

En la oportunidad, la ex constituyente reconoció que la USS “tomó una decisión de que muchas personas que habíamos trabajado en el gobierno de Sebastián Piñera, como ministros o subsecretarios, éramos un aporte para el proyecto“.

Y fue en ese contexto que la abogada expresó que “es al menos extraño que de todos los políticos y ex políticos que trabajan ahí sea el mío el único (sueldo) que se filtró“.

En cuanto al aporte de 1.479 millones de pesos que le entregó la Subsecretaría de Educación a la USS mientras ella era ministra de Educación, Marcela Cubillos aseveró que “el que entren recursos públicos a una universidad no permite que el Estado pueda controlar quién enseña, cómo enseña ni cuánto enseña“.

“Al igual que en todos los gobiernos, las contrataciones de servicios que el Mineduc realizó con múltiples y diversas universidades fueron para ejecutar los programas de mejoramiento de la calidad de la educación y cumplieron siempre con las máximas exigencias de la Ley de Compras públicas“, cerró.