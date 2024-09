Actualizado el 28 de Septiembre de 2024

La denuncia de Teresa Marinovic contra la U. San Sebastián: ofreció millonarios contratos para campaña del Rechazo en 2022

La ex convencional Teresa Marinovic dijo que no tiene pruebas de su acusación contra la Universidad San Sebastián, pero aseguró que el hecho se lo reveló "una persona que me merece confianza".

