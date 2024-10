Se suspendió hasta el 14 de octubre: las omisiones que se le imputan a Ricardo Yáñez y los detalles del día dos de formalización

2 de Octubre de 2024

La fiscal Ximena Chong detalló los 228 casos que se le imputan a los generales (r) de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, y además, especificó las omisiones que habrían cometido en el estallido social.

Compartir

Este miércoles 2 de octubre en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se realizó la segunda jornada de formalización a los ex generales de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, quienes son imputados por delitos de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, en el marco del estallido social de 2019.

En un principio, se preveía que enfrentarían cargos por 1.386 casos. Sin embargo, la fiscal jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong dio a conocer que redujeron la cifra a 228. Lo anterior, para enfocarse en las causas en donde las víctimas resultaron heridas con armas antidisturbios como escopetas y lanza gases, que provocó lesiones graves, gravísimas o muertes.

El detalles de los hechos y el caso que fue descartado en formalización de Ricardo Yáñez

Bajo este contexto, la persecutora continuó detallando cada uno de los casos, entregando el nombre de la víctima, la fecha y la descripción de los hechos para argumentar supuestos actos omisivos de los altos mandos. Esto, al asegurar que en dichos casos los uniformados utilizaron armas antidisturbios “sin resguardar una distancia segura de disparo”, lo que se traduce en un “abuso de su cargo, y al margen de las reglas sobre uso de la fuerza que recoge la circular 1832 y el manual de operaciones para el control del orden público”.

En cuanto a los casos que se presentaron, se encuentran los de Gustavo Gatica y la senadora Fabiola Campillai.

En medio del relato de los cargos, la fiscal Ximena Chong le comentó al juez Cristián Sánchez que el caso 200 iba a ser descartado. Lo anterior, a raíz de una corrección que realizó uno de los abogados querellantes, quien le hizo ver que el hecho tuvo lugar en un período diferente al que se está investigando.

Esto corresponde al caso que tuvo como víctima a Felipe Ávila, cuyo hecho se presentó como un incidente que ocurrió el 11 de diciembre de 2019. Sin embargo, esto sucedió en 2020. En este sentido, se redujeron los casos de 229 a 228.

Las omisiones que se les imputan a Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate

Tras ello, Chong comenzó a especificar las omisiones que habrían cometido los generales (r) de Carabineros durante octubre de 2019 y marzo de 2020. Yáñez, Rozas y Olate, “tenían el deber de impedir o hacer cesar la comisión reiterada de apremios ilegítimos por parte de sus subordinados, deber que omiten“, partió diciendo.

En esa línea, precisó que los otrora altos mandos no cumplieron cuatro de sus obligaciones en el cargo. Estas tenían que ver con el control y reglamentación del uso de armamento y municiones, el cumplimiento y promoción de los DD. HH, el deber de supervigilancia y el deber de disciplina.

Sobre las reglas del uso de las armas, la fiscal sostuvo que hubo un uso abusivo de estas herramientas y que faltó supervisión.

Con respecto al cumplimiento de la normativa de los derechos humanos, la persecutora aseguró que muchos convenios y medidas no se cumplieron en el marco del estallido social. “La mera suscripción de estos acuerdos no constituye por sí mismas el cumplimiento de la protección debida de los DD.HH, deber radicado en su materialización“, expuso. En cuanto a los funcionarios que se desempeñaron como observadores, estos no habrían realizado labores en terreno.

Otro de los puntos que imputa la Fiscalía tiene que ver con la falta de vigilancia al actuar de Carabineros. En detalle, se refiere a la ausencia de evaluaciones de programas de ejecución de la policía en el contexto de la revuelta popular.

En esa línea, aseguró que Ricardo Yáñez tenía la responsabilidad de controlar y evaluar el actuar de los oficiales, puesto que él estaba a cago de la Dirección de Orden y Seguridad. Al igual que a Yáñez, a Rozas y Olate también se les imputó que tenían el deber de entregar los lineamientos y dirigir a los subalternos, además de supervigilarlos. En ese sentido, criticó las medidas que se aplicaron y las que no tuvieron efecto.

AGENCIA UNO.

Para cerrar con las supuestas omisiones de los generales (r) de Carabineros, desde la Fiscalía argumentaron que no aplicaron cambios a las normas por las que se abrieron sumarios internos. Bajo este contexto, sostuvieron que de los sumarios abiertos, solamente el 5,6% tuvo sanción.

En este escenario, de acuerdo a la fiscal, solo 536 oficiales dejaron la institución en el marco del estallido social. De este número, solamente 12 fueron dados de baja por apremios ilegítimos, lo cual dejaría en evidencia que las medidas disciplinarias que se tomaron fueron muy pocas, en comparación con el número de casos que se denunciaron.

Las cifras que dejó el estallido social

En cuanto a las cifras de heridos, según datos de la Fiscalía, “entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 hubo 4.808 carabineros lesionados y 1.409 civiles lesionados”.

A lo que Chong agregó: “Sin embargo, como ya indicamos, la misión permanente en Chile ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra recoge que a dos meses del inicio de las manifestaciones sociales, es decir, al 18 de diciembre del 2019, se habrían atendido 13.046 personas en los servicios de atención de urgencia, de las cuales 641 requirieron hospitalización y 50 de ellas estuvieron en riesgo vital”, detalla la fiscal Chong.

Bajo este escenario, la persecutora aseguró que “de las querellas que se presentaron contra personal de la institución, tampoco existió ni un registro ni un seguimiento que permitiera considerar las fuentes de responsabilidad administrativa”.

Sobre los traumas oculares, la fiscal afirmó que el registro que tiene Carabineros “es drásticamente menor a la cantidad de denuncias que circulaban públicamente”.

¿Cuándo se retoma la formalización de Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate?

Luego de que la Fiscalía concluyera sus argumentos, el juez Cristián Sánchez suspendió la audiencia hasta el lunes 14 de octubre a las 09:00 horas, para que la defensa de Ricardo Yáñez tenga tiempo para preparar su presentación.