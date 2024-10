Adulta mayor abrazó a delincuente durante un turbazo: le robaron igual y además la golpearon

Actualizado el 11 de Octubre de 2024

La víctima y un vecino que intentó auxiliarla fueron agredidos por los cuatro antisociales que ingresaron a su hogar en el turbazo.

Con golpes en la cabeza terminó una adulta mayor durante un turbazo realizado por delincuentes en su casa ubicada en la población Juan Antonio Ríos, en Independencia, a pesar de que la mujer abrazó a uno de los antisociales y le pidió que no la agrediera.

El hecho ocurrió la noche del jueves en una vivienda de la calle Longitudinal 3, cuando la adulta mayor identificada como Gloria De Vicenzi Salva, de 70 años, sintió cómo los sujetos rompieron primero la reja de entrada y luego forzaron la puerta principal.

“Estaba sentada en la mesa del comedor cuando escuché un fuerte ruido en la puerta. Miré por el ojo mágico y vi que estaban pateándola“, contó la adulta mayor víctima del turbazo.

Adulta mayor resultó herida durante el turbazo

De acuerdo con el relato de la víctima, alrededor de cuatro delincuentes entraron en la casa y al hacerlo la agredieron, generándole una lesión en la cabeza.

A continuación, tres de los antisociales comenzaron a registrar la vivienda, mientras que uno de ellos se quedó junto a la mujer. “Me acordé que yo había leído por ahí que les falta amor a estos cabros, porque eran cabritos. Entonces le dije mijito lindo, por favor no me hagan nada, y lo abrazo. Lo abracé y el cabro me abrazó. Lo abracé como que le estuviera dando el abrazo de año nuevo“, contó más tarde la mujer.

“Le dije mira hijo, si me vas a hacer algo mátame altiro, por favor mátame altiro. No me vas a dejar patuleca, porque sola qué hago patuleca aquí‘. Y pescó un destornillador que traía y lo pone sobre un pañito donde tengo la foto de mi nieto que falleció y me dice mamita, si yo no le voy a hacer nada. Y yo seguía abrazándolo”, añadió la adulta mayor.

Por su parte, el subcomisario de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI), Tomás Riffo, confirmó que un vecino de la víctima que intentó ayudarla también fue agredido por los delincuentes.