“Está cayendo caca dentro de un recinto sanitario”: funcionarios denuncian crítica situación en el Hospital San Borja

12 de Octubre de 2024

Los médicos han tenido que sacar las aguas servidas con baldes porque ha llegado al suelo de las camas de los pacientes.

Compartir

Funcionaros del Hospital San Borja, ubicado en la comuna de Santiago, denunciaron la crítica situación sanitaria que se vive en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la filtración de aguas servidas dentro del recinto de salud.

Según indicó a Meganoticias, el senador del Partido Socialista, Luis Castro, “aquí hay filtraciones de agua servidas que afectan directamente a las personas que están en Cuidados Intensivos, personas con diálisis, procedimientos invasivos y personas con cáncer”.

“Está cayendo caca dentro de un recinto sanitario que atiende a miles de personas. Ya la paciencia se colmó. Hace dos días, las médicas tuvieron que sacar con baldes, mojadas enteramente por aguas servidas, la cantidad de líquido que había escurrido por entre medio de los circuitos eléctricos, y luego, llegando hasta el suelo de las camas tanto de los residentes como de los enfermos”, indicó Castro.

Filtraciones de aguas servidas en el Hospital San Borja

En tanto, la médica Francisca Ríos denunció que “mis pacientes no están seguros. Yo no puedo dar certeza de la seguridad porque cae agua, a veces me dicen limpia, pero es agua con caca”.

“Anoche tuvimos que seguir recibiendo pacientes, y después de que me llovió caca en la cabeza, seguí recibiendo pacientes tanto en la UCI como en la UTI, lamentó la profesional.

Junto a ello, la doctora Dra. Viviana Vallejos, agregó que “estamos teniendo filtraciones de aguas servidas, y no necesitamos hacer cultivos ni nada, porque el olor a caca en nuestra residencia lo sientes”.

“Lo más grave es que las filtraciones vienen a través de los ductos eléctricos, y no olvidemos, que ya tuvimos un incendio gravísimo en este hospital el 2021, y que todavía estamos sufriendo las consecuencias”, lamentó.

“Los equipos están agotados”

En medio de esta insostenible situación sanitaria, desde el Colegio Médico de Chile (Colmed), afirmaron a radio ADN que “los equipos están agotados. Nos atrevemos a decir que el Hospital San Borja se encuentra en la situación más crítica de Santiago”.

“Los médicos han advertido que, de no mejorar las condiciones de seguridad para los pacientes, se verán obligados a cerrar la unidad de cuidados intensivos“, aseguraron.