Contraloría detecta nuevas irregularidades en las listas de espera de hospitales San José, San Borja y Provincia Cordillera

30 de Agosto de 2024

El organismo respondió al requerimiento presentado por el senador Juan Luis Castro (PS), quien tras los casos denunciados en los recintos asistenciales de Talca, Antofagasta y Sótero del Río.

Compartir

La Contraloría dio cuenta de unas irregularidades vinculadas a las listas de espera, esta vez en los hospitales San Borja Arriarán, el Complejo Hospitalario San José y el Provincial Cordillera.

El organismo respondió al requerimiento presentado por el senador Juan Luis Castro (PS), quien tras los casos denunciados en los recintos asistenciales de Talca, Antofagasta y Sótero del Río, pidió revisar las listas de espera No GES a nivel nacional.

De esta manera, descubrió una serie de inconsistencias en los registros de estos tres hospitales de la Región Metropolitana, como registros duales, pacientes dados por fallecidos erróneamente y otros fuera del Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE), explicó el legislador.

“Han salido hoy tres informes correspondientes de hospitales metropolitanos donde se vuelve a instalar la grave discordancia, la dualidad de registro que hace que en algunos haya incluso gente dada por fallecida y que no lo estaba o que en otros casos haya varios miles de pacientes que estaban en un sistema propio de un cierto hospital y no en el sistema nacional de espera”, declaró el senador Castro.

El parlamentario aseveró que estas irregularidades apuntan a “inconsistencia porque no se llamó o inconsistencia porque se pasó por GES lo que no era GES o AUGE o porque finalmente las personas nunca fueron halladas. Todo esto parece raro pero es la dramática realidad que la Contraloría sigue reiterando. Aquí hay un enorme desorden donde la confianza en el Estado está prueba y donde no se ve todavía el camino a seguir para que el drama de estar en una lista de espera no signifique la muerte sino que signifique la esperanza real y cierta de poder llegar a ser atendidos”.