“Esperar que Dios me saque de este problema”: los audios que inculpan al único condenado por crimen de Francisca Sandoval

16 de Octubre de 2024

La audiencia de comunicación de la sentencia contra el único condenado por el crimen de la periodista Francisca Sandoval quedó programada para las 13:30 horas del próximo lunes 28 de octubre.

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago declaró a Marcelo Enrique Naranjo culpable en calidad de autor de los delitos de homicidio simple de Francisca Sandoval, además de porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados en la vía pública.

En el fallo, el tribunal precisó que el 1 de mayo de 2022, en el sector de barrio Meiggs, “Naranjo portaba en sus manos un arma de fuego, y que procedió a disparar en varias oportunidades hacia las personas que se encontraban en el bandejón central de la Alameda, en dirección al norte de su posición impactando uno de los disparos en el cráneo de la víctima, Francisca Sandoval Astudillo, lo que le causó la muerte el 12 de mayo de 2022”.

Junto con ello, en su resolución entregó detalles de los audios incautados en su teléfono celular que determinaron su culpabilidad, indicando que el mismo día de ocurrido el baleo a la periodista, Naranjo envió un un mensaje a su pareja: “estos weones se estaban intentando meter pa acá por la calle de los hueones y tuve que descargar la hueá (…) que mas de algún hueón tiene que haber quedado tirado en

Alameda o que tiene que haber caído en Alameda”.

Horas después le mandó nuevos textos: “No sé amor, estoy mal en blanco solo a esperar en Dios que me saque de este problema (…) Esperar que Dios me haga invisible, si me sapearon con nombre y apellido”.

