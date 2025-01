Alcalde Desbordes y toldos azules: “En Meiggs lo que hay es una anarquía, no existe el Estado”

Actualizado el 2 de Enero de 2025

“Aquí estamos trabajando el Estado, no sólo el municipio, para que ojalá el próximo diciembre tengamos un Meiggs ordenado, limpio, y con las calles despejadas”, aseveró el alcalde de Santiago.

Mario Desbordes (RN), alcalde de Santiago, se refirió a la proliferación de toldos azules y comercio ilegal en el sector de barrio Meiggs, cuya erradicación se convirtió en una de sus promesas de campaña.

Es que antes de asumir, el ex ministro de Defensa apuntó que los toldos azules serían “erradicados” de la comuna, para luego reconocer que “es casi imposible”.

Ante los cuestionamientos recibidos por el manejo de esta situación en barrio Meiggs, Desbordes expresó a radio Infinita que trabajan todos los días para que el comercio ilegal no prolifere.

“Hay muchos dirigentes del comercio que tiene muy buenas intenciones, pero también hay una organización detrás que es la que financia, es decir, que es un negocio millonario en dólares, gente que no paga impuestos al entrar, gente que no paga impuestos al instalarse y gente que no paga impuestos al vender”, indicó el jefe comunal.

En esta línea, el alcalde Desbordes recalcó que “hemos incautado miles de prendas de mercadería falsificada en estas semanas, hemos incautado armas de fuego en el sector junto a Carabineros (…) y nosotros por operativos que nosotros hemos organizado como municipio”.

“Quiero ser justo, hemos tenido toda la colaboración del delegado presidencial Gonzalo Durán, tenemos toda la colaboración y el apoyo del gobernador regional Claudio Orrego. Estamos trabajando junto con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (…) porque en esto ni Carabineros puede solo, ni el gobernador, ni el delegado, ni el municipio”, agregó.

Consultado por el panorama que se vive en barrio Meiggs, Mario Desbordes reconoció que “en Meiggs lo que hay es una anarquía en buena parte del día, no existe el Estado, ahí manda la ley del más fuerte y hay una mafia detrás que provee, que instala, que defiende, que protege esos espacios, porque te arriendan hasta por cinco millones de pesos algunos de esos espacios”.

“Aquí estamos trabajando el Estado, no sólo el municipio, para que ojalá el próximo diciembre tengamos un Meiggs ordenado, limpio, y con las calles despejadas”, aseveró.