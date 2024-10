Imputado por homicidio de Francisca Sandoval pide disculpas a sus familiares

15 de Octubre de 2024

El veredicto del juicio contra Marcelo Naranjo por el crimen de Francisca Sandoval se conocerá este miércoles a partir de las 13:45 horas, donde la Fiscalía pide una pena de 25 años.

Este martes se llevó a cabo la audiencia de cierre en el juicio por el homicidio de Francisca Sandoval y el único imputado en el caso, Marcelo Naranjo, pidió la palabra para disculparse con la familia de la periodista.

Según consignó La Tercera, Naranjo – también conocido como El Pestaña– se dirigió a la audiencia y entregó una disculpa pública a los familiares de Sandoval y al resto de los presentes en la sala.

“Habré sido yo, por lo que me culpen o no me culpen a mí. Habré sido yo o no, según lo que ustedes determinen a su criterio: pedir disculpas públicas en persona a la familia y a todos los presentes en este lugar”, recalcó El Pestaña, quien no quiso negar ni confirmar su participación en la muerte de Francisca Sandoval.

Durante el transcurso del juicio en su contra, Marcelo Naranjo cambió su versión de los hechos, al admitir en un principio su eventual responsabilidad en el homicidio de la periodista, en el marco de la marcha del Día del Trabajador el 1 de mayo de 2022.

Sin embargo, con el correr de los días, su defensa apuntó a su inocencia, apelando a que no se logró recuperar el arma que le dio muerte a Sandoval, mientras que la pistola que portaba El Pestaña ese día era a fogueo. En esta línea, recalcaron que no existe evidencia directa que vincule a Naranjo con el arma homicida.

