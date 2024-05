VIDEO – “Es una burla, señor presidente”: Boric es duramente increpado por caso de Francisca Sandoval, periodista asesinada en 2022

3 de Mayo de 2024

El discurso del mandatario en la inauguración de la 31° Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa fue interrumpido por dos miembros de Señal 3 de La Victoria, medio local que integraba Sandoval.

Compartir

El presidente Gabriel Boric lideró, este viernes 3 de mayo, la inauguración de la 31° Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Durante su discurso, dos de los asistentes lo increparon, recordando el caso de Francisca Sandoval, reportera de Señal 3 de La Victoria, asesinada el 1 de mayo de 2022 en una manifestación.

Mientras Boric realizaba su alocución, el director de ese medio, Benjamín Lillo, quien estaba acreditado para el evento, alzó la voz e interrumpió al mandatario. “En una marcha en pleno centro de Santiago, donde nueve personas dispararon con armas de fuego, Carabineros de Chile no actuó“, comenzó diciendo.

“El Ministerio del Interior, que es parte de la querella, no ha solicitado ninguna diligencia ni investigación para encontrar justicia para nuestra compañera periodista asesinada. Y nos están hablando de libertad de expresión y libertad de prensa. Es una burla, señor presidente“, reclamó.

El presidente fue interrumpido por colegas y compañeros de la periodista Francisca Sandoval, quien fue asesinada en 1 de mayo del 2022 en la marcha en conmemoración al Día del Trabajador. SEBASTIAN BELTRAN/ AGENCIAUNO

Ofuscado, el jefe de Estado replicó que “no es una burla, señor. Acá venimos a defender la libertad de prensa. Y, de hecho, acá tenemos el nombre de Francisca Sandoval, reportera y comunicadora de Señal 3 La Victoria. Le pido por favor que nos deje continuar con esto”.

“Francisca Sandoval fue asesinada el 1 de mayo y yo he estado con su familia permanentemente“, añadió entre los gritos de los asistentes.

“¿Me permite continuar?”, le dijo el presidente. “Sí, pero diga la verdad”, respondió Lillo. “Estoy diciendo la verdad y por eso me paro acá. Francisca Sandoval fue asesinada en una manifestación el 1 de mayo. No por Carabineros, no fue asesinada por Carabineros. Pero fue asesinada de una manera brutal y merece justicia y hemos manifestado de manera… [gritos del público]. Es que, señor, así no se puede”, sostuvo Boric.

El líder de Señal 3 de La Victoria le contestó que “¿Carabineros qué hizo? Nada, no intervino y no hubo ninguna investigación“. “Esto es parte de la libertad de prensa, es parte de la libertad de expresión. Bienvenidos sean”, aseguró Boric. “Los pacos fueron cómplices”, insistió Benjamín Lillo.

“Muchas gracias a Señal La Victoria, donde participaba Francisca Sandoval. Y también a estos canales comunitarios que con mucho esfuerzo comunican lo que muchas veces medios tradicionales no comunican”, expresó el jefe de Estado. Luego, dirigiéndose a Lillo, enfatizó que “cuente con nosotros. A usted le digo y a la familia. Para poder no solamente colaborar, sino también apurar la investigación porque sé que además se aplazó el juicio y eso nos parece inaceptable por parte de la Fiscalía”.