Le robaron $140 mil: Mujer de 80 años sufre violento turbazo en Conchalí

Actualizado el 17 de Octubre de 2024

Un grupo de al menos cinco delincuentes vestidos de negro y con el rostro tapado, ingresaron a la vivienda de la adulta mayor.

Durante la noche del miércoles 16 de octubre, una mujer de 80 años sufrió un violento turbazo dentro de su casa en la comuna de Conchalí en la Región Metropolitana.

Según fuentes policiales, un grupo de al menos cinco delincuentes vestidos de negro y con el rostro tapado, ingresaron a su vivienda ubicada en la villa El Comendador.

En el lugar, intimidaron a la mujer con un objeto contundente, misma herramienta que habrían usado para forzar la entrada, y le robaron la pensión de $140.000 que la adulta mayor había cobrado el día martes.

En medio del turbazo y al interior de la casa, los antisociales amenazaron a la mujer para que le entregara joyas, que según la víctima, no tenía en ningún lado.

Posterior a ello, los delincuentes que efectuaron el turbazo escaparon antes de que ella pidiera a gritos ayuda a sus vecinos.

“Eran cinco hombres. Hicieron tira la puerta, la reja, y me robaron la plata que tenía. Gritaban: ‘¡Joyas, joyas!’. Se me acercaron a pedirme joyas. Les dije que yo no tenía”, relató la afectada a Cooperativa.

En tanto, el capitán de Carabineros, Carlos Hernández, Oficial Ronda Prefectura Santiago Norte, indicó que “a raíz de esta intimidación, la víctima logra solicitar auxilio por una ventana del dormitorio y en este instante, los sujetos huyen del lugar”.

“No obstante, les sustraen una cantidad de $140.000 en dinero efectivo que mantenía al interior de una cómoda en el mismo dormitorio. Afortunadamente, la víctima no sufrió lesiones físicas”, agregó la autoridad policial.

En relación al paradero de los delincuentes, el capitán de Carabineros informó que aún no hay ningún detenido.