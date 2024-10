VIDEO – El silencio mediático de Daniela Aránguiz en medio del Caso Valdivia

23 de Octubre de 2024

Pese que José Antonio Neme habló con ella y dio a conocer sus impresiones tras la detención de su ex pareja, la comunicadora no ha aparecido públicamente.

Completo silencio ha guardado Daniela Aránguiz desde que se conoció la denuncia por presunta violación de su ex pareja, Jorge Valdivia, en contra de una mujer.

El ex futbolista fue detenido la madrugada del martes, para luego durante la tarde pasar a la respectiva formalización. Ahí, en el Octavo Juzgado de Garantía, se determinó la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar su libertad un peligro tanto para la víctima como para la sociedad.

Horas antes de eso, José Antonio Neme había dado a conocer los mensajes que intercambió con la ex Mekano a raíz de lo ocurrido con el padre de sus hijos. “Me dice José, yo me quiero desmarcar de esto, estoy absolutamente impactada, me parece que la denuncia es súper grave“, contó el animador.

Durante el día, Daniela Aránguiz se ausentó en su cuenta de Instagram, donde suele compartir algunas marcas y parte de su día a día. Por lo mismo, muchos esperaban que en el programa Sígueme, donde es panelista, se refiriera al caso de su ex pareja.

Sin embargo, esto tampoco ocurrió. TV+ emitió una declaración a Página 7 del gerente de Programación, Gonzalo Cordero. “Como canal, entendemos la delicada situación que enfrenta, argumentando que está enfocada en su rol de madre, apoyando a sus hijos“, aseveró.

Posteriormente, sus compañeros en Sígueme la respaldaron, respetando su decisión. Incluso, Gissella Gallardo quiso dejar en claro que Daniela Aránguiz no apuntaría contra Jorge Valdivia por lo que está viviendo.

“A todas las personas que están esperando que Daniela salga a patear en el suelo a Jorge Valdivia con alguna declaración, no va a pasar porque ella ha comentado muchas veces, lo sabemos nosotros sus compañeros, que ellos estaban teniendo una muy buena relación como papás“, dijo la periodista.

De momento, se desconoce si la ex Mekano reaparecerá este miércoles en el programa o, incluso, si será parte del debut de Only Fama el viernes en Mega, donde también oficia como panelista.