Tribunal decreta secreto de la investigación en denuncia contra Manuel Monsalve por violación

Actualizado el 23 de Octubre de 2024

El juez Ponciano Sallés, decretó que la defensa de Monsalve no accederá a las indagatorias de la carpeta investigativa por 40 días.

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de cautela de garantías del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras la solicitud de su defensa para acceder a la carpeta investigativa del caso, donde se le acusa de violación y abuso sexual. Sin embargo, se estableció secreto de la investigación por 40 días.

El juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, decretó que la defensa de la ex autoridad de Gobierno no accederá a las indagatorias de la carpeta investigativa.

De esta forma, estableció que la investigación del Ministerio Público estarán bajo secreto durante 40 días. Lo anterior, para “que investigue estos hechos (denunciados) y segundo, para que reconstruya, si es necesario reconstruir aquellas circunstancias que puedan estar contaminadas respecto de esta investigación preliminar que se habría realizado previo a la denuncia recibida el 14 de octubre”, dijo el magistrado.

“Para el Ministerio Público existen serios indicios de que hay un conocimiento de que hay elementos suficientes para entender que la investigación pudiera haber sido alterada en términos de sus inicios o que al menos hay un conocimiento anterior al propio Ministerio Público respecto a determinadas situaciones de la investigación”, agregó.

Sumado a ello, expuso que la defensa tendrá acceso a las diligencias, que no tienen carácter de secreta, en un plazo de 15 días.

Los argumentos de Fiscalía para mantener secreto de la investigación

El fiscal Xavier Armendáriz justificó el secreto de la investigación en dos puntos: el informe sexológico de la víctima y “antecedentes relativos a gestiones previas de la PDI predenuncia”.

Posteriormente se refirió a las diligencias de Manuel Monsalve previo a la presentación de la denuncia en su contra.

“Los hechos ocurrieron del 22 al 23 de septiembre (…) Pasaron casi tres semanas hasta el 10 de octubre en que esta gestión no se hizo. Y el imputado no comunicó esta situación a nadie en función de su cargo. Y tres semanas después se preocupó de que tenía la memoria borrada (…) Creemos que aquello no obedece a una situación de esa naturaleza, sino que el señor Monsalve comenzó a pensar que iba a ser denunciado de un delito de violación“, expuso Armendáriz.

Siguiendo en esa línea, manifestó su sospecha con la intención del ex subsecretario de “ejercer algún tipo de enmascaramiento” del caso.

Por otra parte, el fiscal reveló que las gestiones previas que “ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que no solo consistieron en intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima”.

“Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, y no voy a usar más verbos porque todavía no sé exactamente cómo encuadrar esa actividad, hasta que tengamos completos los hechos, por parte del imputado. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se acercaron a su departamento. Y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de una funcionaria de la Policía de Investigaciones, que él le pidió que se acercaran a la víctima”, detalló.