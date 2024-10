Investigación por obstrucción a la justicia: Boric confirmó que Manuel Monsalve revisó cámaras del hotel tras denuncia por violación

18 de Octubre de 2024

Tras la denuncia por violación contra Monsalve, ahora se abrió un nuevo flanco, el cual tiene que ver con una eventual obstrucción y una infracción a la Ley de Inteligencia.

La Moneda se sacudió con un fuerte terremoto este jueves, luego de que se revelara una investigación en contra del ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por presunta violación. Ahora, se han dado más detalles y se ha abierto un nuevo flanco en la indagatoria.

Según publicó La Tercera, se abrieron nuevas líneas en la investigación que lleva la Fiscalía y que tiene a cargo a Xavier Armendáriz, las cuales estarían relacionadas con delitos de corrupción. Lo anterior, debido a que cuando todavía era subsecretario (jefe de las policías), habría ocupado su cargo para pedirle a efectivos de PDI que fueran hasta el Hotel Panamericano para revisar las cámaras de seguridad para verificar si habían imágenes de él y la denunciante.

Esta situación se habría descubierto cuando personal de otra brigada de la PDI llegó al lugar (mandatados por Fiscalía tras la denuncia de la mujer) para solicitar las cámaras. Lo cual, causó extrañeza en los trabajadores del recinto, puesto que detectives ya habían acudido para revisar y llevarse las imágenes.

Tras ello, el Ministerio Público dio cuenta de lo ocurrido e inició una investigación contra Manuel Monsalve por una eventual obstrucción a la justicia y una infracción a la Ley de Inteligencia.

Presidente Gabriel Boric confirma que Manuel Monsalve revisó las cámaras del hotel tras denuncia por violación

Durante este viernes, el presidente Gabriel Boric se refirió a los nuevos antecedentes que han surgido sobre el caso Monsalve, los cuales tienen que ver con que el ex subsecretario habría ordenado a la PDI revisar las cámaras de seguridad del hotel en donde se habría llevado a cabo la agresión sexual.

En este sentido, el mandatario sostuvo que “el subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel“.

Tras ello, el jefe de Estado detalló que esta gestión la habría hecho “para ver en qué condiciones habían entrado al hotel“.

A lo que agregó: “Los detalles del caso creo que no me corresponden contarlos a mi , me imagino que todos lo entenderán. Es solamente una versión y no corresponde que de esos detalles”.

“Respecto de si hubo alteraciones de pruebas o de obstrucción a la justicia , no tengo ningún conocimiento de aquello. Eso es lo que se tiene que investigar”, cerró.